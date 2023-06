Hijo de Joan Sebastian revela por qué no se lleva bien con Maribel Guardia

Desde que ocurrió el fallecimiento de Julián Figueroa, la relación entre José Manuel Figueroa y Maribel Guardia mejoró; sin embargo, por años, llevaron una relación no muy estrecha.

Ni la costarricense ni el hijo del cantante solía ahondar acerca de qué detonó la tensión entre ellos; no obstante, las redes sociales revivieron una entrevista de hace un par de años con María Patricia Castañeda, en donde José Manuel aclaró a qué se debía su molestia con la artista.

En la conversación, del 2019 —cuatro años después del fallecimiento del intérprete de Tatuajes— el cantante de 48 años recordó que, al poco tiempo de que falleciera su padre, la familia, incluyendo a todas y todos los hijos del cantante que todavía estaba con vida en ese momento; Julián, Juliana Joeri, Joana Marcelia, Zarela y D´Yave se reunían cada miércoles en el estudio de grabación para hablar de algunos detalles acera de la ausencia de Joan.

Pero fue en el primer miércoles, luego del sepelio, mientras él se acercaba a sus hermanos menores para preguntarles cómo se encontraban que —según él— llegó Guardia junto a su pareja, Marco Chacón, para hablar de la herencia, gesto que le pareció muy frío.

“Empiezas a platicar con las niñas y los niños: ‘¿Cómo se sienten?, ¿Cómo van?, ¿Qué opinaron del sepelio?’, y de repente llega (Marco Chacón) el esposo de... padrastro... a ver cómo se va a mover la situación como abogado, es un shock que dices... qué onda”, indicó.

José Manuel se sintió decepcionado cuando, al cabo del transcurso del tiempo, llegó un momento dado en que sus hermanas y hermanos ya no eran los que acudían a las reuniones, sino que mandaban a sus abogados, lo que le molestaba mucho, debido a que parecía que ese era el único objetivo que comenzaron a darle a dichos encuentros.

“Iban avanzando las semanas y las semanas y, de repente, dejaba de ir otro heredero e iba otro abogado y, al último, el último heredero que se juntó hasta dos meses que murió mi padre fui yo y me quedé yo solo con puros abogados”, agregó.

Pero eso no fue todo lo que produjo los mal tendidos entre Maribel y José Manuel, sino que recuerda que todos sus otros hermanos tenían la intención de que Trigo y Sebastian, sus hermanos mayores —ambos fallecidos— ya no fueran incluidos en la repartición de la herencia debido a que ya no contaban con vida, por lo que tuvo que ser él quien luchara por ese derecho, sobre todo por sus sobrinos, los cuales aseguró que merecían gozar de la parte que le correspondía a sus padres, pero velar por el interés de los finados produjo todavía más tensión entre la familia.

En ese sentido, Figueroa aclaró que él no vivía de lo que una octava parte de una herencia le pudiera dar, pues tenía más de 20 años de carrera dedicándose a la música y un nombre que hizo gracias a sus propios méritos, por lo que defendió la parte que le correspondía a sus hermanos porque se consideraba una persona noble.

Esta situación llevó a que Maribel pensara que José Manuel trató de evitarla en un evento donde ambos fueron invitados, como se dijo en la prensa en esa época; sin embargo, el cantante aseguró a Castañeda que no eran más que especulaciones pues explicó que si abandonó el evento fue porque los organizadores no cumplieron con lo pactado, que era entregarle un premio exclusivamente.

Según él, en la celebración le pidieron que subiera a cantar el escenario, sin que él tuviera un show preparado, por lo que su molestia, aparentemente, no tuvo nada que ver con que la mamá de Julián también se encontrase ahí.

Finalmente, Figueroa expresó que no le sorprendía que Guardia hubiera tomado como tal su ausencia del evento y las declaraciones que, posteriormente hiciera a las cámaras ante ese hecho, debido a que aseguró que la conductora sabe muy bien como conducirse con la prensa: “Es mentira, es totalmente mentira. Al final de cuentas, esa señora es una mujer muy inteligente, sabe manejar a los medios (...) esa situación la manejaron para tirar la patada pero, la verdad, nada que ver”.

Comentarios despectivos hacia Julián y Maribel Copiado!

En numerosas ocasiones José Manuel Figueroa hizo comentarios despectivos sobre Guardia y su medio hermano ante la prensa; de hecho, una de las declaraciones más polémicas fue cuando aseguró que Julián era su hermanastro y no su medio hermano.

En otra oportunidad, en el 2018, el hombre comparó a su madre, Teresa Figueroa, con la artista. “Así como Maribel hizo grandes películas con Rafael Inclán, con Alfonso Zayas, en la época de las ficheras, mi madre en esa época se estaba educando como Maestra de Lenguas, es una mujer de universidad, entonces, pues bueno (qué más puedo decir)”.

Al respecto y, consultada por la prensa mexicana, Guardia respondió: “Yo estuve en la Universidad de Costa Rica porque en mi época cuando uno era Señorita Costa Rica tenías que estar en la universidad, salí de la universidad porque me ofrecieron la beca aquí en México y vine y acabé mi carrera de actriz”, comentó la mujer.

“Luego empecé en el cine y la verdad solo hice una película del género —que no existe el genero ficheras, es picardía mexicana— solo una que fue Pedro Navaja (...). Después hice películas de monja y no soy monja, hice películas de charros, de género policiaco, trabajé con don Vicente Fernández”, agregó.

La costarricense también aclaró que se siente orgullosa de su exitosa carrera y que una prueba de ello es que ganó la Diosa de Plata. “Gracias al cine fue que incursioné en la televisión”, añadió.

En las mismas declaraciones, Guardia manifestó que los comentarios de José Manuel no la ofenden y que ella no opinaría nada malo de un hijo de Joan Sebastian, pues está consiente de lo mucho que el cantante amaba a sus hijos. “No tengo nada que hablar, no me merece ningún comentario”, aseveró.

