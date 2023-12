Manuel Turizo besa a su mamá en la boca y genera polémica

El intérprete colombiano Manuel Turizo se vio envuelto en polémica recientemente debido a una publicación realizada en sus plataformas de redes sociales.

Turizo compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, una de las cuales lo retrata compartiendo un beso con su madre, Diana Marcela Zapata, al parecer, a bordo de una aeronave privada.

Manuel Turizo fue criticado en las redes sociales por darse un beso con su mamá en la boca.

El artista, conocido por su éxito Una lady como tú, complementó la publicación con la siguiente declaración: “Por fin en casa”.

Aunque este gesto pudiera considerarse usual en el seno de la familia del artista, ha suscitado controversia entre los internautas, quienes no han tardado en expresar sus opiniones al respecto, según informa la revista People en español.

Comentarios como “¿Por qué Manuel Turizo besa a su madre en los labios?”, “¿Por qué normalizan los besos en la boca con los padres?”, y “Está raro besar a la madre en la boca, más que todo”, entre otros, han surgido en respuesta a la publicación.

Asimismo, hubo voces que salen en defensa del reconocido cantante. “Mis hijos de 19 y 16 años me dan un pico cuando llegan a casa, al igual que a su papá; todo está en la mentalidad enferma que lleves”. “Mi hijo de 11 también me besa en la boca y espero que lo siga haciendo muchos años más; un beso fraternal, exactamente igual que cuando se lo doy en la frente o en la nariz. No sé por qué se tiene que sexualizar todo”. “Las personas que se besan es porque alcanzan otro nivel de confianza que no debe pasar la línea entre progenitores e hijos”.

En otras imágenes compartidas, Manuel Turizo se muestra posando y aparenta estar contento de reunirse nuevamente con su mamá después de cumplir con una agenda laboral.

El cantante llegó a Montería, una ciudad colombiana, con el propósito de brindar, este jueves, un espectáculo gratuito como gesto de reconocimiento hacia sus seguidores.

“Yo les dije que el año no se podía acabar sin antes ir y regalarle un concierto a mi ciudad, Montería, donde nací, me crié. Por fin en casa”, señaló Manuel Turizo en otra reciente publicación.