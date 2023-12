Coco Roper afirma en sus redes que está muy enferma y hospitalizada

La creadora de contenido Nicole Coco Roper alertó recientemente a sus seguidores mediante sus plataformas de redes sociales sobre su estado de salud delicado.

Nicole compartió a través de sus historias en Instagram: “Me encuentro gravemente enferma, estoy desorientada sobre qué hacer”. Lo expresó mediante una publicación que rezaba: “Oraciones al 100%”.

Posteriormente, una persona que estaba en compañía de Coco informó a través de la cuenta de Instagram de la influyente sobre su situación.

“¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Coco se encuentra hospitalizada nuevamente. Agradecemos sus oraciones para ella y, en cuanto tengamos más noticias, les estaremos informando. Gracias por el apoyo y cariño”, se lee en la publicación.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Nicole enfrenta hospitalización. En semanas recientes, compartió sus experiencias y los problemas de salud que la llevaron a buscar atención médica.

Nicole cuenta con más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, quienes la respaldan desde el principio y le ofrecen palabras de aliento para que continúe, a pesar de su situación de salud.

A sus 29 años, Coco contó a su audiencia que fue diagnosticada con cáncer a sus 24 años, aunque afirmó que ya no lo padece en la actualidad. No obstante, enfrenta enfermedades crónicas como resultado del tratamiento, lo que la lleva a pasar largos periodos hospitalizada.

Roper se presenta como oradora motivacional y coach de vida. Además, dedica su tiempo a ayudar a otros a encontrar el amor propio, perdonar su pasado y construir la vida que anhelan, incluso en medio de los obstáculos.

“El cáncer me salvó la vida. Me dio la oportunidad de sanarme de adentro hacia afuera de los traumas que sufrí desde que tenía cinco años. Me abrió los ojos a la belleza y el valor de las pequeñas cosas de la vida. Los momentos que siempre damos por sentado. Para esos hacen mis momentos más mágicos”, concluyó la influencer.

