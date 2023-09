Coco Roper da un emotiva actualización sobre su salud

Nicole “Coco” Roper Díaz compartió un video este martes en sus redes sociales para actualizar sobre su estado de salud, mostrando una profunda emotividad en sus palabras.

En el video, la joven de 29 años no pronunció palabras, simplemente dejó que una pieza musical en inglés transmitiera sus sentimientos, llevándola a las lágrimas.

Acompañando el video, Roper compartió un mensaje extenso donde expresó que se encuentra en medio de una intensa prueba de fe, lidiando con un estrés abrumador y enfrentando incertidumbre con respecto a su salud.

“En medio de la mayor prueba de mi fe, me encuentro bajo una cantidad abrumadora de estrés y enfrentando un mar desconocido con respecto a mi salud y las opciones restantes disponibles para mí. El dolor físico que soporto parece intensificarse cada día que pasa, lo que me obliga a reducir el ritmo y reevaluar mis responsabilidades diarias. La tristeza y el desamor que acompañan a estos desafíos son innegablemente reales”, escribió en el primer párrafo de su mensaje.

Coco Roper encendió alarmas con un mensaje en redes

A pesar de estos desafíos, Coco manifestó que se aferra a las bendiciones y milagros que experimenta a diario en su vida, y comprende que este proceso de angustia y dolor es parte de su camino, donde la confianza en Dios es fundamental.

“Al negarme a permitir que el miedo consuma mis pensamientos, me esfuerzo por permanecer presente y atenta a los momentos de hoy. Me he dado cuenta de que vivir arrepentida del pasado o con temor al futuro solo hará que me pierda lo que Dios tiene reservado para mí aquí y ahora. Incluso, cuando el presente se ve empañado por el dolor y el sufrimiento, me aferro a la creencia de que Dios tomará los pedazos rotos de mi corazón y de mi vida, y los transformará en algo hermoso y lleno de propósito. Esta es la confianza que tengo en Él mientras continúo caminando por el camino destinado para mí”, expresó.

Coco también habló de su relación con Dios y cómo ha elegido enfocarse en la confianza como un hábito y la fe como su columna vertebral. Reconoció la importancia de vivir el presente y no ser dominada por el miedo al futuro.

“Está perfectamente bien experimentar momentos de vulnerabilidad, pero me niego a vivir en ellos por mucho tiempo. Vuelvo a lo que realmente creo y me concentro en todos los milagros que Dios ya ha realizado en mi vida. Hoy tiene un significado inmenso, ya que es el único día del que podemos estar seguros. Por lo tanto, decido vivir cada momento plenamente, confiando en que Dios cuidará tanto de mi pasado como de mi futuro”.

Este es parte del mensaje que compartió Coco Roper en sus redes sociales. (Instagram)

En el cierre de su mensaje, Coco mencionó que su hija Ellie cumplió cinco años, un día especial en su vida. Su salud se ha visto comprometida desde que fue diagnosticada con cáncer cervical hace tres años y recibió tratamiento que afectó algunos de sus órganos.

Este conmovedor mensaje refleja la fuerza y la fe de Nicole “Coco” Roper Díaz en medio de su desafiante situación de salud.