Christian Nodal revela la forma en la que logró bajar de peso

El destacado cambio físico del cantante mexicano Christian Nodal dejó deslumbrados a sus seguidores, quienes elogian su notable transformación en las redes sociales, según informa la revista People en español.

Christian Nodal compartió los métodos que empleó para lograr una reducción de peso.

“Wow, qué delgado está”, observó uno de sus admiradores. “Nodal está flaco y muy guapo”, expresó otra seguidora. “Bajó de peso y luce hermoso”, comentó otro seguidor. La reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón también lo felicitó diciendo: “Súper guapo”.

Durante una entrevista en el programa español La Resistencia que fue publicada el 14 de diciembre, el joven artista de 24 años compartió su método para lograr esta transformación: “Yo hago ayuno intermitente. Yo estoy contento”. El novio de la cantante argentina Cazzu reveló que realiza ayunos de aproximadamente 12 horas, evitando comer después de las 9 de la noche y desayunando alrededor de las 11 a. m., o al mediodía. “Ceno temprano y desayuno tarde”, afirmó Nodal.

El cantante tiene planes de llevar su música a España en el 2024, lo cual anunció durante el mencionado programa. Además, disfruta de una etapa feliz en su vida personal como padre primerizo junto a Cazzu y la bebé que nació en setiembre.

Fue la misma Cazzu quien reveló la noticia durante el cierre de su reciente gira Nena trampa tour en el Movistar Arena de Argentina. Al estilo de Rihanna, la cantante urbana se despojó de un abrigo blanco, mostrando orgullosamente su barriga de embarazo.

La relación entre ambos artistas generó controversia al anunciarse en noviembre del 2022 durante los Latin Grammy, y desde entonces, no pudieron eludir la atención de los paparazzi.

En otra reciente entrevista con The Urbanda Magazine, Nodal reflexionó: “La vida me enseñó a no ser pretencioso con nada, simplemente disfrutar y ser mejor cada día”.