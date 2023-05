Christian Nodal revela que sintió ‘achaques’ por embarazo de Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal reveló que tuvo que acudir al médico tras presentar algunos malestares, pero no se trata de una enfermedad común o un malestar físico convencional, sino de algo más “inusual”: los síntomas de embarazo. Sí, leyó bien. Parece que el artista fue afectado de manera inesperada por el embarazo de su pareja, la argentina Cazzu.

En entrevista con el programa Hoy, el intérprete de Botella tras botella reveló que en su paso hacia la paternidad: presentó algunos síntomas como náuseas y antojos. “Tuve antojos al inicio, me pasaba que llegaba a ciertos lugares y como que si me daban náuseas, pero eran más mareos”, dijo.

Compartió que debido a esto, se vio en la necesidad de acudir a un especialista médico para descartar cualquier condición preocupante. La situación le parecía tan anormal que incluso llegó a sentir cierto temor. Sin embargo, poco después, se enteró del embarazo de Julieta, nombre real de la argentina.

“Yo me empecé a asustar, hasta fui al medico y todo, por qué dije ‘bueno qué me está pasando, qué, qué’”, explicó frente a cámaras. El intérprete también fue cuestionado respecto a sus tatuajes, puesto que en días pasados aseguró que se quitaría los dibujos en tinta del rostro por respeto a su bebé.

Ante ello, expuso que ahora se dibujará el nombre del retoño: “Ya sé que (tatuaje) va a ser”, aseguró. Asimismo, externó que le gustaría tener más tiempo para disfrutar de las cosas más simples de la vida.

“Principalmente pediría salud y tiempo para poder disfrutar de las cosas de la vida, porque de pronto si me asusta estar trabajando tanto tiempo, ¿no? De andar de arriba para abajo. Y bueno, no quiero que me falte tiempo para poder disfrutar de las cosas más sencillas y simples de la vida”, agregó.

¿Por qué los hombres padecen síntomas durante un embarazo? Copiado!

El síndrome de Couvade, que deriva de la palabra francesa couver, que significa incubar, es un conjunto de síntomas involuntarios asociados con la gestación que, aparentemente, no tienen ninguna causa física y experimentan algunos hombres que se convertirán en padres.

El término couvade fue acuñado por primera vez en 1865 por un antropólogo francés para describir las prácticas observadas en las comunidades primitivas y en la antigua Grecia, donde los hombres adoptaban ciertos hábitos y rituales durante la espera de un nuevo miembro en la familia.

De acuerdo con la BBC, algunos “padecimientos” del síndrome son: vómitos, mareos, dolor abdominal y dental, cambios en el apetito, fatiga, insomnio, estreñimiento, problemas intestinales y cambios de peso, entre otros. Algunos expertos indicaron que si bien los síntomas son completamente naturales, podrían tener que ver con la ansiedad sobre la gestación o paternidad.

Alfonso Gil Sánchez, ginecólogo y psiquiatra de la Sociedad Marce Internacional sobre salud mental perinatal, dijo que “el hombre pasa por cambios a nivel cerebral para poder vincularse y apegarse al bebé, y también cambios a nivel psicológico y social relacionados con las expectativas culturales de lo que significa ser padre”.

El término couvade no se refiere a una enfermedad psiquiátrica ni implica que los hombres crean estar embarazados.

Christian Nodal y Cazzu esperan a su primer bebé.

