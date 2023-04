Lynda Díaz habla sobre salud de su hija Nicole: ‘Tengo los ojos hinchados de llorar’

Son días difíciles para la familia de la presentadora de televisión y empresaria Lynda Díaz, pues su hija, Nicole Díaz, se sometió a una operación de ocho horas el 10 de abril.

Los doctores no pudieron concluir el procedimiento por una complicación. Por eso sus allegados están al pendiente de la joven y algo afectados, así lo hizo saber Lynda en un video, donde confesó tener “los ojos hinchados de llorar”.

“A veces te critican si eres buena mamá, siempre están criticando, pero la gente nunca aprecia los sacrificios que uno tiene que hacer que no todo el tiempo uno los pone en redes sociales. Las vueltas que tenemos que hacer como mamás para poder cumplir con todos los hijos que tenemos”, dijo la figura pública al iniciar su transmisión de Instagram, para luego aseverar que ella es el eje de su casa y que sobre sus hombros recaen muchas responsabilidades.

Según explicó en el video, sus lágrimas se deben a que le cancelaron un vuelo y que siente mucha presión. Durante los últimos días estuvo cuidando a Nicole, pero debía regresar a su casa para acompañar a los gemelos a un evento importante.

Lynda relató que se equivocó al agendar uno de sus vuelos porque no tenía los lentes, por lo que pensó que no llegaría a tiempo para estar con sus hijos; no obstante, su hija Tiffany la ayudó a encontrar un vuelo más temprano y lo pudo cambiar, por lo que decidió contar su experiencia desde el aeropuerto, antes de abordar. “Empecé a llorar como una loca (...) me desesperé”, confesó.

Tras desahogarse, la figura pública aseguró que recibe muchas críticas por “no estar con Nicole”. “Si supieran estos cabrones que critican tanto, yo quisiera ver un día en la vida mía a ver si pueden con la mitad de lo que yo me echo encima”, manifestó. “Nadie me tiene teniendo cuatro [hijos], pero ¡qué responsabilidad más fuerte!”, agregó.

Lynda agradeció a quienes están al pendiente de la salud de “Coco”, como le dicen a Nicole, y añadió que como mamá no sabe de dónde saca fuerzas para mantenerse de pie y transmitir esas fuerzas a sus hijos.