Lynda Díaz consuela a su hija Nicole luego de que cirugía no resultó como esperaban

La larga y compleja cirugía a la que se sometió Nicole Díaz el 10 de abril no resultó como esperaba, el procedimiento se complicó y luego de más de ocho horas en el quirófano, no pudieron culminarla. Su mamá, la expresentadora de televisión y empresaria Lynda Díaz, está a su lado para cuidarla, acompañarla y consolarla.

Este miércoles 12, Coco, como es conocida Nicole, hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde compartió sus sentimientos en estos momentos. Horas antes, la noche del martes 11, la joven, de 28 años, habló de cómo salió su cirugía.

Nicole apareció al lado de su mamá Lynda, quien la ha estado cuidando en el hospital. Mientras Coco se desahogaba con sus seguidores y lamentaba, entre lágrimas, el dolor que sentía y que la cirugía no fuera lo que esperaban, la madre le dio ánimo.

“Usted sabe que tiene a la gordita (Ellie Roper, la hija de Nicole) y que usted ha sido muy fuerte. Se intentó (con la cirugía), lo intentamos; no se pudo. Entonces, ahora vamos un día a la vez. Para adelante, como siempre lo has hecho. No puedes caer, porque si tú caes, cae la gordita. Entonces pa’lante, no nos queda de otra”, le dijo Lynda.

Lynda Díaz acompaña a su hija Nicole durante su proceso de recuperación de la cirugía más compleja a la que se ha sometido. (Cortesía Nicole Roper)

Después, madre e hija leyeron los comentarios de amor y oraciones que enviaban las más de 2.600 personas que estaban conectadas a la transmisión.

Lynda se asombró al ver la cantidad de corazones con los que las personas reaccionaban.

La joven expresó lo valioso que ha sido el apoyo de las personas durante su enfermedad, que inició en el 2020 con un cáncer cervical y se complicó luego de que sufrió sobreirradiación, lo cual afectó gravemente algunos de sus órganos.

Justamente, la cirugía del lunes era para tratar de mejorar la condición de Nicole, retirar lo que fuera posible de la sobreirradiación y darle calidad de vida.

Lynda continuó hablando y detalló lo que se logró durante la intervención.

“Ayer pudieron quitarle bastante tejido de cicatrización que tiene por dentro. Esa parte fue muy positiva porque le sacaron bastante. Eso fue beneficioso de la cirugía de ayer. Eso le va a quitar muchos dolores a ella. La otra parte sí no se pudo realizar”, contó la madre, quien dijo que su hija ingresó al quirófano a las 7 a. m.

De inmediato, Lynda buscó animar a su segunda hija diciéndole que debe estar positiva, pues este jueves 13 de abril recibirá la visita de Ellie, su hijita de cuatro años. “Mañana van a traer a la gordita para que la veas. Eso te va a hacer muy bueno. Ya mañana viene su hermana, imagínese (la diseñadora de modas Linda Liz Díaz ha sido otro de los apoyos incondicionales de Nicole durante su proceso)”, añadió.

Nicole tomó la palabra para contar motivada que le comunicaron que hay una forma para que ella pueda bañarse.

“Eso me hace muy feliz. Voy a poder bañarme de una diferente manera, pero voy a poder hacerlo. Ustedes saben que siempre he dicho que son las cosas pequeñas que he perdido y que muchas veces no se toman en consideración: como darse un baño o poder caminar sin dolor”, comentó Coco, quien agradeció todo el cariño que ha recibido de sus seguidores.