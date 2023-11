Lisbeth Valverde recibió uno de los principales premios por ganar Miss Costa Rica 2023

La Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, recibió este jueves uno de los premios más esperados por las ganadoras del certamen: un vehículo del año.

“Hoy fue un nuevo día, un día para dar gracias a Dios. La vida tiene cosas maravillosas para mí y recibo las bendiciones con los brazos abiertos. Muchas gracias a @teletica7, @misscroficial y doña @gabyalfa5 por hacerme entrega de mi premio, un bellísimo carro 2024. Se me adelantó el niño”, compartió Lisbeth.

La modelo, conocida cariñosamente como “Lis”, manifestó su gran alegría y extendió sus agradecimientos a la familia, amigos, su perrita y aquellos que siempre le brindaron su apoyo.

“Esta experiencia la vivimos juntos como país hasta el final y ahora más que nunca me honra recibir tanto cariño de mi pueblo. Gracias Costa Rica, hoy sonrío con alegría y entusiasmo, la vida es maravillosa”, añadió.

En otra publicación, Valverde reveló que nunca tuvo un automóvil propio, ya que esa era una meta que postergó durante mucho tiempo para enfocarse en otros sueños. No obstante, ahora puede disfrutar de un Toyota Raize 2024.

“Estoy muy agradecida porque el fruto de mucho esfuerzo hoy se refleja en salud, amor y prosperidad. En este Día de Acción de Gracias no puedo más que sentir eso, mi corazón lleno de agradecimiento. Dios me ha llevado siempre por el camino del bien, me rodea de bendiciones y me regala cada día nuevas razones para sonreír”, afirmó la modelo.

Los seguidores de Lisbeth, por su parte, no escatimaron en expresarle sus buenos deseos y agradecimientos, inspirados también por su participación en Miss Universo.

“¡Felicidades mi tica! ¡Un abrazo!”, “Te mereces esto y más Costa Rica”, “No te mereces menos que eso, yo diría que hasta más, eres increíble lis”, “Te amamos”, destacaron en los comentarios.

Lisbeth Valverde fue la representante de Costa Rica en el certamen de Miss Universo. Lamentablemente, no logró clasificar en la competencia, lo que le generó un profundo pesar. Sin embargo, minutos después de que se anunciara que no ingresó al top 20, afirmó en una transmisión en vivo que dio lo mejor de sí, sin mencionar que los ciudadanos ya se lo habían expresado antes de que ella hiciera estas aclaraciones.

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023 y su nuevo carro del año.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde deslumbró en competencia preliminar de Miss Universo: Así fue su participación