El documental The Diana Interview: Revenge of a Princess (La entrevista de Diana: venganza de una princesa) de la cadena ITV reveló 25 años después cómo el periodista Martin Bashir envolvió a la princesa Diana de Gales en una telaraña de mentiras y miedos que no solo la obligó a aceptar la entrevista, sino a querer vengarse de la familia real británica.