Keyla Sánchez habla por primera vez de su accidente: ‘No fue por alcohol y menos por drogas’

Keyla Sánchez, presentadora de Qué buena tarde, de Teletica, habló la tarde de este lunes 18 de abril sobre el aparatoso accidente que sufrió la madrugada del 31 de marzo, luego de chocar con un muro en uno de los peajes de la ruta 27 y quedar con su fémur y una costilla fracturados.

Sánchez, de 30 años, habló por medio de una transmisión de Instagram de la fractura en su fémur, mencionó que se quebró una costilla y comentó que está en proceso de recuperación tras la cirugía en su pierna izquierda. Durante su live, en la que hubo hasta 30.000 personas conectadas, hubo un momento en el que la presentadora de Teletica aseguró que su accidente no tuvo que ver con consumo de alcohol.

Keyla Sánchez habló de su accidente en una transmisión que realizó en Instagram. Foto: Captura de pantalla.

“Si querían escuchar los motivos del accidente no ha sido por alcohol y menos por drogas. (...) tampoco fue por todas esas razones que la gente puso. De verdad me impacta (al leer). No es así. Solamente mi persona y el núcleo súper cercano sabe qué fue lo que pasó y las únicas personas que deben saberlo. Todos los demás publican, es lo más fácil y más sencillo”, dijo.

Ella agregó que en su pierna le colocaron una varilla con dos pines.

Keyla Sánchez mostró las heridas tras su operación de fémur durante la transmisión en vivo que hizo esta tarde. Foto: captura de pantalla

Durante el “en vivo”, Sánchez, incluso mostró las heridas en su pierna y agradeció al personal médico que la ha tratado en las últimas semanas.

Además, respondió a muchas de las preguntas que hicieron sus seguidores, asegurando, por ejemplo, que usará los pines en su pierna permanentemente y que su carro, que quedó destruido por el impacto, cuenta con seguro.

Su transmisión llega en momentos en que la madre de la presentadora, Kattia Granados, es objeto de escrutinio en redes sociales, tras publicar una serie de historias en Instagram en las que arremetía contra las personas que han criticado a su hija a causa del accidente de tránsito.

Noticia en desarrollo

