Mamá de Keyla Sánchez a quienes las critican: ‘Me río demasiado de ustedes’

Kattya Granados, madre de la presentadora de televisión Keyla Sánchez, y quien desde hace algún tiempo se convirtió en una figura de las redes sociales a causa de la notoriedad de su hija, grabó una serie de historias en Instagram en las que arremete contra las personas que han criticado a su hija, quien la madrugada del 31 de marzo tuvo un aparatoso accidente de tránsito mientras conducía por la ruta 27, producto del cual se fracturó el fémur. Posterior a sus publicaciones, ella conversó con Viva.

Más de dos semanas después del accidente, en el que Sánchez colisionó contra un muro de un peaje en Piedades de Santa Ana y por lo cual las autoridades judiciales abrieron una investigación de oficio contra Keyla Paola Sánchez Granados por presunta conducción temeraria, el tema no ha dejado de sonar.

En días recientes, Sánchez, presentadora de Qué buena tarde de Teletica, ha ido retomando sus redes sociales y mostrando detalles de su cotidianidad, sin ahondar demasiado en su accidente. El 11 de abril, la figura de Teletica y quien es la persona costarricense residente en el país con más seguidores en Instagram (suma 884.000) reapareció en historias de esa plataforma para agradecer el apoyo de las personas y comentó que estaba bien, enfocada en su recuperación. Asimismo, aseguró que “hay Keyla para rato”.

Desde entonces, Sánchez ha compartido momentos juntos a sus mascotas, el nuevo diseño de sus uñas y además ha figurado en otros videos (en los que se le ve cocinando y compartiendo en familia en su casa de verano) que ha grabado su madre, doña Kattya Granados, quien es seguida en Instagram por más de 72.000 usuarios.

Kattya Granados (izquierda) grabó una serie de historias con el fin de defender a su hija, Keyla Sánchez. Usuarios en redes sociales reaccionaron a sus palabras. Foto: Cortesía.

Las diferentes publicaciones han generado comentarios, unos de apoyo y otros de crítica. Ante estos últimos es que Granados arremetió este domingo 17 de abril. Ella grabó una seguidilla de historias de Instagram en las que le habla directamente a esas personas “llenas de veneno” que hacen comentarios sobre su hija.

“Soy una mamá defendiendo a su hija”

Estas fueron las palabras en la red social de Granados, de 50 años, y quien expresó en los videos que tanto ella como Keyla se sienten “hartas”.

“Qué lindo domingo. Qué lindo lo que representa: la resurrección del hijo de Dios… pero no les voy a hablar de la parte espiritual linda, de la que suelo hablar porque amo esa parte de mi vida y amo lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia pero si voy a tomarme segundos y minutitos, quisiera horas enteras para decirle a usted que me está escuchando y viendo, a los que siguen a mi hija, que no la conocen, que simplemente la siguen por una red social, pero que se mueren por verla porque les fascina todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que se pone. Todos andan y la persiguen y la siguen gracias a Dios, que la mayoría (de personas que la siguen) son muy buenas, pero hay otra que está tan llena de veneno.

“Dios mío, cómo hace usted para vivir así, tan lleno de veneno. No me imagino su vida. Si usted escribe y pone las cosas que pone o sea, que vida tan vacía, tan espantosa, tan horrorosa”, dijo Granados, quien siempre se ha caracterizado por compartir un contenido relacionado con temas de fe y espiritualidad.

Granados mencionó que hablaba en defensa de su hija.

“Soy una mamá hablando y defendiendo a su hija. Estamos hartas, yo estoy harta y obstinada de todo lo que ustedes ponen (en redes sociales), de cómo le desean el mal a la gente. Por qué no se arrepienten, todo lo que usted le desea al prójimo se le devuelve a usted, lo peor de todo es que muchos son papás y son mamás y están hablando. ¡Dios mío, no se miden! No les da miedo, en serio. A mí me da pánico”.

En la grabación también le habló directamente a una mujer, sin precisar quién es y posteriormente continuó hablando en general.

Keyla Sánchez ha contado con el apoyo de su familia mientras se recupera. Ella fue intervenida luego de que se fracturara su fémur. Foto: Instagram Kattya Granados

“Por otro lado, ya sabemos quién es, saben de quién voy a hablar. Ay, qué risa me das. Me da tanta risa esta pobre señora que sea tan desdichada en su vida y que se muera de la envidia, de verdad que se muere de la envidia de ver las cosas que uno tiene, y no suelo ser ni presumida ni rajona, todo lo que soy, lo que tengo y he de tener ha sido por Dios y por mucho trabajo y esfuerzo honrado… no de ese que ay no, mejor no digo porque podría decir muchas cosas que podrían ser usadas en mi contra.

“Gracias a Dios, a mucho trabajo, a mucha honradez, tenemos algunas cositas que usted y que ustedes se mueren de la envidia. Me da mucha pena por ustedes, y perdonen porque no quiero ofender a la gente linda que es linda de verdad. Pero usted que está lleno y llena de veneno si quiere nos deja de seguir y punto. Sea feliz”, aseveró.

En la última parte de los videos, agradeció a esos seguidores que asegura les han apoyado tras el accidente de Sánchez.

“A la que nos quieren bien y nos mandan mensajes tan lindos, esas buenas vibras y ese amor y ese cariño que nos transmiten de verdad sincero, se los devuelvo con toda mi alma: que Dios los bendiga y multiplique todas esas oraciones lindas y que se conviertan en realidad. Va a ser así. Recuerden que la siembra no es obligatoria, pero la cosecha sí y lo que sembramos recogemos. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dios mío, sabe qué, me río demasiado de ustedes”, finalizó Granados.

Este lunes, Granados conversó con Viva y reiteró que quiso defender a su hija. Además, asegura que no es una madre alcahueta.

“Soy una mamá defendiendo a una hija como Dios nos defiende a nosotros. No es que yo quiera ni sea una alcahueta ni quiera hacer como si nada hubiera pasado, simplemente la gente se pasa y nosotros también merecemos ese respeto.

“La gente se pasa diciendo y exagerando cosas que no son ciertas y eso es lo que no se vale porque no es justo, la justicia tal vez no existe, es muy subjetiva. Quiero llevar un mensaje de paz, quiero ser siempre una mensajera de la palabra de Dios y de la paz. Todo lo que pasa está al control de Papito Dios y que todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios y cuál mamá no defendería a un hijo. No quiere decir que uno dé por bien las cosas que los hijos hagan, eso es aparte, pero de que los va a defender, los va a defender siempre”, dijo a través de audios de WhatsApp.

Luego de que Granados publicara los videos el domingo, Keyla Sánchez se convirtió en tendencia en Twitter Costa Rica. Allí algunas personas realizaron comentarios que puede ver adjuntos en esta nota.

