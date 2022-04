Keyla Sánchez continúa hospitalizada: ‘evoluciona bien’, dice su madre

Luego de sufrir un aparatoso accidente en la ruta 27 la madrugada del jueves 31 de marzo, Keyla Sánchez continúa recuperándose en el hospital del Trauma. Si bien su mamá, Kattya Granados conocía las posibilidades de que este 4 de abril le dieran el alta médica, al parecer no será así.

Esta tarde, Granados tuvo una breve conversación con la presentadora de De boca en boca, Natalia Monge, y la entrevistadora le mencionó que “Keyla aún no está en su casa”. Doña Kattya no brindó mayores detalles relacionados con el egreso de Sánchez, de 30 años, del centro médico.

De lo que sí habló la madre fue del estado de la presentadora de Qué buena tarde. Ella contó que ayer domingo 3 de abril pudieron verla por video llamada y “a través de una ventanita”.

“Gracias a Dios todo va muy bien. Estamos iniciando semana con nuevas bendiciones y buenas noticias porque ella va evolucionando muy bien. Ayer la vimos por videollamada, a través de una ventanita, nos tiramos muchos besitos, abracitos. Ella se ve con buena actitud, muy agradecida. Hemos tratado de enviarle todos los mensajes de cariño y amor que le han enviado ustedes los compañeros del canal. Ella está sin teléfono, entonces la persona que va le pone los mensajes y algunos los ha podido contestar a través de un teléfono. Todo va evolucionando para la honra y gloria de Dios”.

Keyla Sánchez, se recupera luego de sufrir un aparatoso accidente en el que se quebró el fémur. Foto: Archivo

Monge le consultó a Granados que qué ocurrió con el teléfono de Keyla, que si lo había perdido en el accidente o más bien no lo tenía por recomendación.

“Está sin teléfono básicamente porque queremos estar alejado de todo ese bombardeo (informaciones mediáticas y comentarios de redes sociales) que no es sano, hay gente muy linda pero hay otras personas que no dicen cosas así muy positivas, entonces queremos que esté tranquila y relajada. Además ella no quiere ver ni escuchar. Solo las cosas positivas que se las mandamos por medio de algún otro teléfono. Esa es la situación”, detalló.

Monge agradeció por la conversación y añadió: “Ojalá que muy pronto sea usted misma la que nos cuente que ya la tienen en su casa para agarrar con toda la fuerza el proceso de rehabilitación”.

Keyla entró a cirugía el propio jueves, en sala se le operó el fémur fracturado, y según comentó su madre, a ella le colocaron dos tornillos en la pierna.

Causa abierta

El 1.° de abril La Nación informó que la Fiscalía de Pavas abrió una investigación de oficio contra la presentadora Keyla Paola Sánchez Granados.

“De acuerdo con el Ministerio Público, a la conductora de ¡Qué Buena Tarde!, de Teletica, se le indaga por el presunto delito de conducción temeraria dentro del expediente 22–000203–0283–PE, el cual fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) “con una orden para que se realicen las diligencias de investigación necesarias y, posteriormente, se le remita un informe policial”, se detalló en la nota que puede leer completa en el siguiente enlace.

