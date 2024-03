Jorge Vindas habla del inesperado trabajo que lo hace vivir su mejor etapa

Jorge Vindas es un artista de la voz que no solo es conocido por como habla, sino también por cómo se ve al ser una figura de la TV. En sus trabajos independientes con medios de comunicación y con marcas le va muy bien; sin embargo, tenía el deseo de emprender en un nuevo negocio y así fue como llegó a un terreno inesperado que lo tiene más feliz que nunca.

En esta nueva aventura, Jorge no está solo: cuenta con Fiorella Mora, su futura esposa, como socia. La pareja tenía el anhelo de comenzar un emprendimiento y un día la oportunidad llegó literalmente a su mesa. Hoy, ambos son los propietarios de The Garden Soul and Food, un restaurante campestre ubicado en las montañas de San Isidro de Heredia.

Jorge Vindas suma más de un año en su nuevo proyecto: un restaurante llamado The Garden Food and Soul con el que explora una nueva etapa más allá de la comunicación. Foto: Jorge Vindas para LN

“Fio y yo queríamos tener nuestro propio negocio y no sabíamos de qué. Investigamos, viajamos para conocer otros tipos de negocios, ni siquiera pensando en el restaurante. Hasta que un día se nos presentó la oportunidad: llegó a la mesa donde Fio estaba con su papá. Les hablaron de esta opción (...) Días después firmamos el contrato. Yo quería invertir en algo”, detalló el periodista y creador de contenido..

Hizo la inversión con toda la confianza porque su prometida está con él en esto. Ella creció en cocinas, pues su padre es restaurantero. Para asumir este proyecto en pareja, explicó Vindas, Fiorella renunció a su trabajo como jefa de marketing en un banco presente en seis países. Ella se dedicar 100% a la operación. Empezaron su negocio en febrero de 2023.

LEA MÁS: Maricruz se refugió en su otra carrera luego de ser despedida de Teletica

La premisa de Jorge y Fiorella en este lugar es ofrecer platillos de todo tipo elaborados con productos naturales y libres de químicos. En su menú, destacan pastas, risottos, ensaladas, cortes de carne y, por supuesto, un menú infantil que incluye un platillo en honor a Felipe, el hijo de Vindas.

“La idea es que la gente pueda comer saludable y rico en un lugar espectacular. Nuestro eslogan menciona alma y comida (soul and food) porque queremos que las personas conecten con la naturaleza en un ambiente precioso”, detalló él, quien habla con fascinación de la nueva faceta.

Jorge Vindas y su futura esposa, Fiorella Mora en The Garden Food and Soul, el restaurante del que son propietarios. Foto: Jorge Vindas para LN

Un mundo nuevo para Jorge Vindas

En The Garden Food and Soul, el comunicador y su prometida cuentan con 12 colaboradores. Mientras Vindas continúa trabajando como locutor comercial, profesor para diferentes marcas, presentador de la sección deportiva matutina de Noticias Repretel, creador de contenido y más, Fiorella se encarga de la parte operativa del restaurante. Aunque él es su propio jefe, está la mayoría del tiempo en el negocio y se encarga del área de comunicación y mercadeo en redes sociales.

Con la estrategia digital, busca que las personas conecten con el contenido que ofrecen y que al llegar al restaurante vivan toda una experiencia acogedora en los jardines durante el día o abrigados por una manta en las frías noches frente a una mesa de fuego.

“Estamos próximos a los 50.000 seguidores, nos sentimos alegres porque no es fácil poder tener un crecimiento como este (en Instagram)”.

La experiencia con el restaurante ha sido muy significativa para Jorge. El mundo del emprendimiento no le es ajeno: desde 2018, cuando dejó Teletica y Los 40 para refrescarse y reinventarse, ha estado inmerso en él. Comenzó con el negocio de la voz y se enamoró de la idea de ser dueño de su propio tiempo.

Cuando The Garden Food and Soul llegó a su vida, la satisfacción se multiplicó al ver que podía ofrecer empleo a personas y observar cómo el restaurante se llenaba los fines de semana, a veces con personas esperando por una mesa.

“Para mí, el tema del restaurante es nuevo. Sabía poco al respecto. Fio sí tenía experiencia, por eso confié ciegamente en que hacer una inversión fuerte estaría en buenas manos, y este año lo ha demostrado. Todas las decisiones importantes las tomamos juntos, y contamos con un equipo externo que se encarga de la parte financiera y de asesoría; tratamos de hacerlo de la mejor forma”, aseveró.

Durante este tiempo, Vindas ha aprendido lo complejo que puede ser trabajar con el recurso humano, especialmente en el ámbito restaurantero, en lo referente a asegurar que el personal cumpla con la misión del negocio. Hoy se siente satisfecho con el equipo que han formado y se divierte al mencionar que, cada vez que él y Fiorella visitan un restaurante, ya no van solo a disfrutar, sino también a trabajar, analizando desde la música hasta el desempeño de los saloneros.

“Nunca imaginé tener un restaurante, y ahora lo único en lo que pienso es cuándo abriremos otro”, confió Jorge, quien se asegura de estar involucrado en la cocina, revisando los platillos y supervisando que todo salga según lo planeado.

“Queremos ser un restaurante para la familia, para parejas y para momentos especiales, al que siempre querrás volver”, agregó.

La mejor etapa de Jorge Vindas

El periodista y actual restaurantero de 35 años reconoce que está viviendo su mejor momento, una etapa en la que sobresale su relación con Dios, quien, según dice, lo ha guiado hasta aquí.

El presentador y artista de la voz tiene mucho que celebrar: en abril se casa con su prometida y socia; su hijo Felipe, de 12 años, es su alegría, su familia está bien y con salud, y The Garden, su más reciente ilusión, ha tenido éxito durante su primer año.

“Disfruto mucho este momento. Tengo mucho trabajo desde casa, con grandes marcas; estoy realmente muy agradecido con Dios. Mi sueño es seguir siendo dueño de mi tiempo, ofrecer empleo a mucha gente, como ya lo hacemos con algunos, y deseo que ese número se incremente para seguir bendiciendo a más familias. Paralelamente a The Garden, quiero continuar con mi negocio como artista de la voz”, afimó entusiasmado.