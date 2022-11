María González y Jorge Vindas viven su mejor momento en la televisión

María González y Jorge Vindas son dos rostros inconfundibles en Costa Rica. En los últimos años, su crecimiento como creadores de contenido en las redes sociales ha sido exponencial, pero a la vez han ido posicionándose en la pantalla chica. Actualmente son los conductores de Conexión Mundialista, programa de Repretel en el marco de Qatar 2022, que se ve todos los domingos a las 8 p. m.

En su momento Annette Mejías, gerente de mercadeo de Repretel, mencionó que la selección de María y Jorge para el programa tenía que ver con el talento que cada uno representa y, además, porque son dos figuras apreciadas y muy seguidas. El caso es que los presentadores no dejan de crecer.

María González y Jorge Vindas son los presentadores del programa mundialista de Repretel en el marco de Qatar 2022. Su participación en este espacio reafirma el crecimiento de ambos en la televisión. Foto: Repretel para LN

Jorge Vindas participa en el segmento deportivo y matutino de Noticias Repretel y María González es una de las panelistas de Conexión Fútbol. Ambos han demostrado sus saberes en el ámbito deportivo, pero sobre todo, su versatilidad.

Los dos presentadores conversaron con La Nación de esta nueva oportunidad y de lo que para ellos representa este crecimiento en la televisión.

“Nací para esto” Copiado!

El entusiasmo que las cámaras le provocan a María González es conocido. La niña que brilló en el programa RG Elementos, hoy es una mujer que continúa sintiendo la misma pasión por la tele. Un gusto tan grande que, incluso, supera el que siente por su principal fuente de ingresos: la creación de contenido.

María se formó en periodismo y además cuenta con una licenciatura en deportes. Creció en un hogar con muchos hermanos varones y siempre ha tenido la influencia del fútbol en su vida, por ello, estar en Conexión Fútbol y ahora en el programa mundialista es muy especial para ella, quien además fue parte del programa Dancing with the Stars, de Teletica.

María González se consolida como una de las figuras más frescas y en ascenso de la televisión. Foto: Instagram/ @tomalf94

Presentar el nuevo producto de Repretel es muy significativo porque le permite seguir cumpliendo su sueño de hacer televisión.

“Me siento agradecida de que me tomaran en cuenta, confían en mi trabajo y en mi dedicación. Esta es una responsabilidad pero a la vez un proyecto que me llena de ilusión. Vengo de una familia numerosa con muchos hermanos, crecí rodeada de hermanos jugando fútbol: ellos me han acompañado y me han compartido esa pasión”, dice María.

Cuenta que su madre le ha expresado que es bonito verla en un ambiente donde, en su mayoría, figuran hombres, participando con mucha seguridad y siendo ella misma.

En la pantalla de Repretel, María, de 30 años, se siente realizada.

“Siento que nací para esto. Estoy super agradecida de que se me den oportunidades. Siempre lo visualicé: llevar mi trabajo en redes junto con la tele, que es lo que más disfruto. Estoy feliz de que se me abran las puertas. Ojalá vengan más proyectos. Me gusta la versatilidad de la televisión, a veces viéndome formal y elegante y en otras ocasiones viéndome humana y espontánea. En ambos ambientes me puedo desenvolver bien”, defiende.

Ella agrega que la televisión es lo que más disfruta y le gusta hacer. La complace que las oportunidades continúen presentándose.

“Las redes sociales son mi principal trabajo e ingreso. La tele es un complemento, pero es lo que más disfruto y lo que más me gusta hacer. De corazón lo que más disfruto es la televisión”.

En la edición matutina, desde el 2020, Jorge Vindas es parte de los presentadores de 'Deportes Repretel'. Foto: Deportes Repretel para LN

Un gran momento Copiado!

Jorge Vindas, dueño de una de las voces comerciales más buscadas del país, también crece en la televisión y, a ello, responde con agradecimiento. El reto de Conexión Mundialista lo asume con entusiasmo y le alegra que en el canal valoren y reconozcan su trabajo.

“Siento que estoy en un momento muy bueno de mi carrera. El hecho de ser uno de los protagonistas del show lo tomo con tranquilidad. Estoy preparado para que cada domingo el programa sea un éxito, confío en mi trabajo y simplemente trato de que el público y yo la pasemos bien”.

Llegar a la televisión no es algo que haya visualizado pero, siendo periodista y al haber trabajado en radio, tenía noción de que sería más probable ganarse un trabajo en la pequeña pantalla.

Una de las fortaleza que Jorge resalta es su versatilidad y no se conforma con quedarse solo como periodista y artista de la voz, pues entiende que la audiencia se cansa de ver siempre lo mismo. Por eso, Jorge Vindas mantiene su esencia y la disposición para crecer todo el tiempo.

“Es necesario evolucionar y ser más real para llegarle de una manera más profunda y cercana a las audiencias. Por supuesto que me aprovecho de la plataforma que me da la televisión para potenciarme. Nunca lo he visto de otra manera”, detalló.