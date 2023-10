Jessi Uribe admite su deseo de ‘desenmascarar’ a otros artistas colombianos tras las críticas

El cantante colombiano Jessi Uribe confesó que con frecuencia recibe críticas por su estilo de vestir y su sólida adhesión a las influencias mexicanas. Además, expresó su deseo de señalar situaciones similares entre otros artistas colombianos.

“Como quisiera desenmascarar a más de uno”, afirmó el esposo de la cantante Paola Jara en una entrevista para el canal de YouTube Dímelo King sobre los secretos y desacuerdos que asegura conocer detrás de las bambalinas de algunos artistas rancheros en Colombia.

El compositor detalló que su nacionalidad no es un impedimento para dejar de lado las influencias que le han ayudado a crecer y desarrollarse como artista, ya que creció escuchando a Vicente Fernández, Antonio Aguilar y Juan Gabriel, entre otros. Además, su padre, quien era mariachi, le inculcó parte de esa tradición, desde las canciones hasta la manera de vestir.

“Me pongo el sombrero porque crecí con esa vuelta. El ídolo más grande para mí es Johan Sebastián. Yo por ejemplo no me puedo subir al escenario con tenis, yo tengo que estar con botas, sombreo y el pantalón apretado. Desde los 15 me visto de charro porque yo crecí con eso”, señaló el artista.

Jessi Uribe revela que siempre tuvo influencia mexicana y que por eso se viste así.

De igual forma, no dudó en asegurar que cada quien es libre de llevar su estilo y su espectáculo como desee, pero si hay quienes no tienen gusto por algún elemento, simplemente no deben usarlo, pero no pretender que los demás hagan lo mismo.

Asimismo, afirmó que también ha tenido detractores por sus alianzas con artistas del país azteca, ya que consideran que parte de las composiciones de la música popular debería mantener la insignia colombiana.

Frente a esto, el intérprete de Dulce pecado confirma que estos comentarios son “faltas de empatía” y visión, al pensar que las colaboraciones con este tipo de talentos entre los dos géneros no deberían ser tan frecuentes, cuando al final aportan a la música de los dos países.

Con ello se animó a elogiar a los artistas del reguetón, que constantemente lanzan variadas colaboraciones con sus colegas, como el reciente éxito entre Feid y Bad Bunny, Perro Negro, o la icónica Poblado, en la que participaron J Balvin, Karol G, Nicky Jam y Crissin, entre otros.

“A mí me han criticado porque estoy metiendo a los mexicanos, pero lo dicen porque están asustados y no confían en su talento. Los urbanos nos enseñaron a nosotros a que la música toca compartirla, a hacer colaboraciones, y le dan la mano a muchachos que hasta ahora están saliendo”.

“A nosotros nos sirve grabar con mexicanos porque me doy a conocer al público del artista. Si este tiene cuatro millones en Spotify eso suma. Yo tenía un millón de oyentes en la plataforma y comencé a grabar con Carin y con Becerra y ya tengo cuatro millones. Pipe Bueno es un ejemplo de que hay que hacer esas cosas, hay que hacer mucho junte”, concluyó Jessi Uribe.

Jessi Uribe en vivo desde Parque Viva

A pesar de las críticas a su estilo, el cantante cada vez atrae a más seguidores que siguen de cerca su proceso creativo, y no solo obtuvo reconocimiento a nivel local, ya que fue galardonado con premios internacionales gracias a su destacada relación con el público de otros países.

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más representativos del género, no solo a nivel nacional, sino también entre los artistas internacionales, como Carín León y Alejandro Fernández, con quienes ha compartido el escenario en más de una ocasión. Con su voz y su gran talento para componer, el colombiano ha conquistado los corazones de innumerables seguidores.

