Jennifer Aniston anuncia la muerte de su padre, el veterano actor John Aniston

El actor estadounidense John Aniston, intérprete de de Days of Our Lives, falleció el 11 de noviembre a los 89 años. Fue su hija Jennifer quien dio a conocer la noticia este lunes 14 de noviembre.

La actriz, quien en días recientes fue noticia por la reveladora entrevista con Allure, en la que desnudó sus sentimientos con relación a la maternidad, entre otros temas, dedicó un sentido mensaje a su padre.

Tras el fallecimiento, Jennifer Aniston compartió una serie de imágenes junto a su papá en diferentes etapas de la vida de ambos. Foto: Instagram

“Dulce papá… John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos. No te olvides de visitarnos”, escribió la actriz de Friends.

El camino del arte Copiado!

Nacido en la isla Creta, en Grecia, John Anastassakis migró a Estados Unidos con solo 10 años. Ya instalados, los Anastassakis pasaron a ser los Aniston.

John no encontró en el arte su primera pasión, primero sirvió en la Marina estadounidense y más tarde fue parte de un musical, informó Soap Opera Digest.

Su gran oportunidad llegó cuando fue aceptado para la telenovela Love of Live y luego fue parte de Search Tomorrow, aunque su fama llegó cuando protagonizó al villano de Days of our Lives (1985), recuerda CNN.

Mientras trabajaba intermitentemente en telenovelas, Aniston decidió abrir un restaurante en Nueva York, a su vez que se divorció de su esposa Nancy Dow, la madre de Jennifer. Desde entonces, la relación entre padre e hija fue lejana, aunque años más tarde se restauró.

Más allá de sus conflictos del pasado, lo cierto es que en los últimos años la actriz y su padre se acercaron, al punto de que este año John la acompañó cuando ella recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz, en tanto, le grabó un emotivo mensaje cuando él fue homenajeado por su trayectoria en la celebración de los premios Emmy a la TV diurna.

“Este es un momento muy especial para mí. Es una oportunidad para no solo rendir tributo a un ícono de la TV, sino también para reconocer todos sus logros como un respetado actor que resulta que además es mi padre”, dijo la actriz en el video en el que también mencionaba los más de cincuenta años que su papá llevaba trabajando en la pantalla chica, recuerda La Nación de Argentina.

Una anécdota familiar trascendió en el 2019, cuando John Aniston reveló cómo se dio cuenta que su hija Jennifer quería seguir sus pasos. Él se enteró de que ella estaba contactando a su agente para que la ayudara con audiciones.

“Le dije: ‘No quieres estar en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo apesta’”, dijo. “Le digo a todos los que quieren ser actores, no sean actores, sean otra cosa. Porque si decirles (a ellos) que se mantengan fuera del mundo del espectáculo va a mantenerlos fuera, en primer lugar no deberían estar en él”, declaró en la conversación con la Fundación de la Academia de Televisión, recordó CNN.