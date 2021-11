Jacqueline Steller y la reconstrucción del personaje más difícil de su vida: ella misma

Jacqueline Steller Jacqueline tuvo habilidades histriónicas desde que tiene memoria. Estudió Artes Dramáticas en la UCR y es egresada del Taller Nacional de Teatro. Foto Rafael Pacheco / Locación Britt Coffee Tour, Santa Lucía de Barva. (Rafael Pacheco Granados)

La espigada, hermosa y elegante actriz Jacqueline Steller Steller emana un calibre de energía positiva y buenas vibras que su espontánea tertulia se vuelve adictiva, pero la primera en lanzar una señal de alto sobre sus cualidades como ser humano es ella: “No mujer, yo fui un desastre muchos años... ya te voy a contar”.

Steller es recordada por varias generaciones de las que ya peinan canas por el rotundo éxito que tuvo como parte del elenco del programa La lucha de Lucho, que marcó a los años 80 y descubrió a personajes que llegaron a trascender el escenario nacional durante varios lustros.

Por citar unos cuantos nombres, el actor y director Lucho Barahona se convirtió en el mentor de Steller, Marcia Saborío, María Torres y Alejandro Rueda, entre otros histriones.

Antes de entrar en detalles de la lucha que Jaqueline libró años atrás contra sí misma por severísimos problemas de ansiedad que sufría con mayor intensidad justamente cuando frente a las cámaras era un sol radiante de talento y humor, destaca y recalca la importancia que ha tenido en su vida Lucho Barahona.

“Mirá, es que no te puedo explicar lo que yo siento por él , creo que nos pasa a todos los que empezamos con él, para mí fue y es como un padre, pero al mismo tiempo es un guía, un mentor, un verdadero profesional que nos hacía conducirnos con una línea de rigor y amor. Sin su guía jamás hubiera logrado yo vivir del teatro como lo he hecho toda mi vida”, reflexiona.

Tras su paso por la televisión Jacqueline se topó con lo que se convertiría en un trabajo soñado, en el que ya lleva 30 años: fue contratada para realizar el Britt Coffee Tour, de la empresa Café Britt, en donde también se vinculó como parte del departamento del Recursos Humanos y donde aún labora.

Eso sí, hace un tiempo, durante su proceso de sanación interior, decidió acogerse a una jornada de medio tiempo, porque su nueva espiritualidad y su renovada filosofía de vida la convencieron de que devengar menos salario pero tener más tiempo de calidad para ella y su familia era un imperativo.

Hoy, a punto de cumplir 60 años en enero próximo, Jacqueline Steller demuestra cuán fuerte es su fe en Dios en la actualidad, sobre todo en un año lleno de pruebas durísimas que habrían revolcado a casi cualquier otra persona.

Jacqueline Steller "Viviendo en la espiritualidad uno deja caer caretas, murallas... a mí eso me ha traído un gran alivio, ya no tengo miedo de que me conozcan mis cuitas, es tremendamente liberador": Jacqueline Steller. Foto Rafael Pacheco / Locación Britt Coffee Tour, Santa Lucía de Barva. (Rafael Pacheco Granados)

Tiempos borrascosos

Por alguna razón, en medio de esa persona llena de luz que es hoy Jacqueline Steller, tras los primeros minutos de la entusiasta tertulia caímos en el tema de la pandemia y ahí soltó la primera bomba —o el tremendo infortunio, como se le quiera llamar— que sufrieron ella y su esposo Jorge Gamboa justo cuando estaban haciendo lo máximo para no contagiarse.

“Podés creer que los dos nos cuidamos siempre con todos los protocolos de salud, apenas hubo acceso a la vacuna fuimos por la primera dosis y justo el día en que asistimos a ponerlos la segunda, ese mismo día Jorge se contagió, andando con cubrebocas y pantalla. Nunca sabremos dónde fue pero suponemos que se contagió en el dispensario...” dice Jacky con lógico asombro.

Y es que luego se les vendría lo inimaginable. “Vos sabés qué clase de tuerce, ir por la segunda dosis para estar tranquilos y el mismo día empezó a sentirse mal. Primero pensamos que era la famosa reacción pero fue empeorando; ya al quinto día nos alarmamos, le hicimos el examen, dio positivo y a las 5 de la madrugada se lo estaba llevando la ambulancia...

“Jorge estuvo gravísimo en Cuidados Intensivos. Yo me agarré fuertísimo de mi fe, cuando le dieron la salida entonces ahí vuelve la Jacky extremista: no tenés idea de cómo lo cuidé, al punto que empecé a sufrir el síndrome del cuidador, un agotamiento total. Pero todo nos deja enseñanzas porque uno a menudo escucha lo duro que puede ser para una persona cuidar a otra que está convaleciente, y ahora que lo viví en carne propia puedo entender y ser más empática con los cuidadores,. Lo veo como positivo después de tan dura experiencia porque uno nunca sabe en el futuro si se va a enfrentar a una situación parecida, entonces ya hay una experiencia muy valiosa en ese sentido”.

— Realmente ha sido un año muy particular para vos, eso que les pasó... es el primer caso que conozco, pero bueno con final feliz, aunque ya varios días en Cuidados Intensivos... tiene que haber sido durísimo— le digo, y me responde con serenidad, en una confesión que nos impidió continuar a las dos, durante unos segundos, con un nudo imposible en la garganta y los ojos aguados.

“Pues sí, imaginate que en marzo de este año perdí a mi mamá, mi hermana y a mi sobrino, ellos fallecieron en Estados Unidos... después pasó lo de Jorge y bueno aunque quedó con secuelas como el azúcar alto y un poco de vértigo, estamos viviendo al día y disfrutando todavía más de la compañía uno del otro con nuestro ‘perrijo’, Tai. Lo adoptamos hace seis años y para mí la imagen de un momento perfecto es irnos Jorge y yo a dar una vuelta al parque, agarrados de la mano, con Tai, claro” cuenta Jacky al recordar que Jorge estuvo reticente a adoptar al perro, y ahora hasta duerme con él.

Yo siempre fui una persona muy sola, entonces claro cuando empecé a trabajar en teatro y televisión los aplausos llegaban a llenar ese vacío, pero cuando llegaba a mi casa, sola, ya ahí no había quien me aplaudiera. Llegué a tener unas crisis de ansiedad terribles, al grado de producirme una tinnitus (grave problema del oído). Ya cuando sentía que no podía más, le hablé a Dios. Él me escuchó. Y desde ese momento, mi vida es completamente diferente”. — Jacqueline Steller, actriz

Hablando de esposos, hijos y familia, Steller vuelve a demostrar cómo gracias a su fe le ha torcido el brazo al destino, aún cuando este parece haberse ensañado con ella en algunos trances, como su imposibilidad de convertirse en madre al sufrir, en el pasado, tres pérdidas en distintos años, durante un matrimonio anterior.

A todas luces, tiene una magnífica relación con Jorge —un señor encantador, a quien también tuve el lujo y el gusto de conocer— con quien lleva casada 20 años. “Pero ve lo que es la vida, diay, yo no pude ser mamá pero ya después de que me divorcié de mi primer esposo y conocí a Jorge, cuál fue la sorpresa de que él tiene tres varones que tienen exactamente las edades que tendrían los míos. Entonces con Jorge tengo todo el paquete completo porque hasta ‘abuelastra’ soy; yo los amo y ellos a nosotros, somos una familia muy unida y feliz”.

El caso es que cada historia que cuenta Jacky supera la anterior. Le hago notar que, con todo y todo, la vida parece sonreírle y reacciona con vehemencia: “¡Ah no no, mujer yo era un desastre absoluto desde jovencilla, de hecho para la época de La lucha de Lucho yo era una montaña rusa de emociones, cuando estaba en el teatro y con los aplausos y el éxito me sentía arriba (anímicamente) pero después caía en unas depresiones que no te puedo explicar”, afirma con vehemencia.

Jacqueline Steller La actriz practica, día con día, aquella máxima: "Que nada te robe la paz". Foto Rafael Pacheco / Locación Britt Coffee Tour, Santa Lucía de Barva. (Rafael Pacheco Granados)

Reconoce que en aquellos años era una persona muy negativa que siempre culpaba a los demás por sus problemas o contingencias. “Incluso en mi primer matrimonio, el culpable de todo según yo siempre era él, bueno era una lucha eterna. Terminando La lucha de Lucho me ofrecieron irme a México a protagonizar una novela y vieras que eso para mí fue como una sacudida... era una oportunidad que quería muchísima gente, pero ahí yo me di cuenta de que con costos me mantenía en pie estando aquí, ahora yéndome para un país que no conocía y a asumir retos grandísimos... ahí estuvo, pienso, el punto de inflexión”.

Y entonces, un buen día, todo cambió.

“Mirá, en medio de aquel vacío terrible, un día me puse a conversar con Él, porque eso sí yo no soy de religiones, mi relación con Dios es directa. Entonces alguien me habló de la palabra, la Biblia habla del día de la angustia que a todos nos llega y nos dice: ‘Yo te voy a ayudar’. Entonces, diay, me cuadré y le dije: ‘Dios, si usted existe haga algo pa’ que yo lo conozca, ¡vea a ver qué hace porque si usted no hace nada, ya ahí sí que no tengo para donde agarrar’”, rememora entre risas.

“Y bueno, para hacerte el cuento corto dos semanas después me encontré un amigo que me empezó a hablar de Dios, de la sabiduría de la Biblia y me empezó a llamar la atención este Dios. Yo no tenía nada qué perder y fue increíble cómo poco a poco empezó a manifestarse ¡Sí me había escuchado! Y desde entonces lo ha hecho siempre. De otra manera yo no sé cómo hubiera superado las pruebas tan duras de las que ya te hablé”, dice Jacky, como diría ella, en medio de una paz que parece sobrepasar todo entendimiento.

Peinar canas

Jaqueline cuenta que con todo lo negativo que ha traído la pandemia, a ella le ha dejado uno que otro aprendizaje.

“Mirá, para mí ha sido no solo liberador, sino fascinante el haber renunciado a teñirme las canas, eso era una esclavitud todos los meses. En eso se viene esta situación y ahora no solo amo mis canas, sino que tengo el pelo súper lindo y sano porque ya no le meto químicos ¡igual que el maquillaje! Mirá ahora con costos el rimmel, labial y una cremita básica para humectar, ¡uno con aquellas toneladas de maquillaje que se ponía antes!”, exclama.

Sobre su rol laboral, cuenta que empezó con el Britt Coffee Tour (”una obra preciosa sobre el proceso del café”, explica) el 1° de enero de 1992, es decir, está a semanas de cumplir 30 años con una empresa a la que ama y agradece.

“Eso sí, los años pasaron y lógicamente después de 25 años de hacer el tour amanecía renca y ronca, entonces empecé a combinar esa área con cursos de capacitación en Recursos Humanos pero es lindísimo porque doy los talleres por medio de obras de teatro. Igual a veces hago el tour y el otro trabajo que tengo y que también me encanta es el de presentaciones sobre servicio al cliente en diversas empresas, pero siempre con el teatro como vehículo”, dice Jacqueline, quien insiste en que reducir o reordenar su jornada laboral es una de las mejores decisiones que ha tomado.

Jacqueline comparte tiempo de calidad con su perrito Tai y su esposo Jorge. Jacqueline Steller, su esposo Jorge Gamboa y Tai, el "perrijo" de ambos. Foto Cortesía

“Vieras que lo converso mucho con Jorge. A nosotros lo de la pandemia también nos afectó económicamente, él trabaja en ventas pero bueno recortamos gastos y empezamos a tener más tiempo para los dos juntos, imaginate pasar los dos encerrados las 24 horas. Entonces nos hemos dedicado a conocernos más, a disfrutarnos, a estudiar y comentar extractos de la Biblia o yo por ejemplo, a leer a Max Lucado, mi escritor favorito ¡he leído como 15 libros de él en esta pandemia pero así, meditándolos, disfrutándolos”, narra la connotada actriz.

Sobre su inminente llegada a los 60 años, en enero próximo, asegura que cada día es ganancia y cada año, ni para qué. Y cierra con una frase que nos saca las carcajadas a las dos: “Diay muchacha, peor que cuando cumplí 50 años no me puede ir. Cuando cumplí 50 no me acuerdo en qué coyuntura estaba conversando con un muchacho muy jovencito y me dice ‘¿Usted está cumpliendo 50 años? ¡Qué increíble, verdad, que una persona pueda vivir tanto!”.

