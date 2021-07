“Cuando se viene la pandemia pues obvio, no es que no me preocupo... yo no es que sea un gurú de la sabiduría ni mucho menos, pero a partir de la experiencia tan dura que viví hace años fui nutriéndome para aprender a ‘adiestrar’ la mente y ponerlo todo en su justa perspectiva e ir resolviendo las vicisitudes diarias con calma, sin afanarme demasiado”, reflexiona Luis, quien aunque no se arrepiente en absoluto de haberse dedicado a la música, se quedó con la espinita de convertirse en arquitecto, uno de sus sueños de adolescencia.