J Balvin ignora ataque de Residente y se enfoca en la salud de su madre

J Balvin finalmente rompió el silencio luego de que Residente lanzará el pasado 3 de marzo un tema en conjunto con Bizarrap que fue un ataque directo a él.

En las últimas horas, en sus historias de Instagram, J Balvin se ha dedicado a publicar videos en los que dice “Me entiende”. Y aunque mucho se especulaba de que hablaba de la respuesta que se esperaba le daría a Residente, este sábado 5 de marzo el astro colombiano dejó claro que es un tema dedicado a su familia, específicamente a su madre, Alba Mery Balvin.

Su progenitora estuvo varios días hospitalizada en cuidados intensivos, tras contagiarse de covid-19. Su hijo mostró en sus videos mś recientes el momento en que ella fue dada de alta y regresó con él a casa.

“La canción de ahorita es dedicada a mi mamá... ¿Me entiende? A los valores, al silencio. Estoy muy feliz por mi madre, está mejor de salud”, dijo el reguetonero en sus historias.

En la letra se puede escuchar al cantante decir: “Siempre te prometí que te iba a cuidar, que te iba a velar. Y para eso estoy aquí y me duele Ma cuando te veo mal”.

Más adelante, el intérprete de In Da Getto agradeció a las personas que lo han apoyado desde que dio a conocer que la salud de su mamá se había complicado, a mediados del pasado mes de febrero.

“Ya voy por mi madre. Chimba de día, chimba de vibra. Gracias a los que oraron, a los que estuvieron pendientes, gracias por todo. Las cosas más importantes nunca se pueden comprar, lo verdaderamente importante no tiene precio”, agregó.

En ningún momento el intérprete hizo referencia al rapero puertorriqueño. Eso sí, en una de las publicaciones donde se escucha la letra de su nuevo tema se le escucha decir: “Un caballero no habla aunque sepa la verdad”; sin embargo, no dice a qué o a quién se refiere.

En tanto, su único mensaje en Twitter desde que Residente lanzó la viral “tiradera” en su contra, se resumió en tres palabras: “Amor y cariño”.

La polémica

El problema entre Residente y J Balvin comenzó a finales de setiembre del 2021, cuando el líder de Calle 13 le envió contundentes mensajes al colombiano, quien, por medio de Twitter, había propuesto sabotear los Latin Grammy.

El post de J Balvin generó gran molestia en Residente, quien reprochó de forma directa al artista y frente a sus millones de seguidores en Instagram.

“Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo en aquel momento Residente.

Y aunque parecía que todo había quedado atrás, Residente reavivó la polémica al lanzar RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49, con una letra que es demoledora, en la que además de llamarlo fracasado, le dice racista a Balvin.