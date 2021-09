Residente se le va con todo a J Balvin: ‘Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31?’

Tanto Residente como J Balvin eliminaron sus publicaciones luego de se hicieran virales. (Archivo)

“No sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos...”.

Esa fue tan solo una de las fuertes frases que Residente le dedicó a J Balvin este miércoles 29 de setiembre, por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram y que horas más tarde eliminó de esta.

Todo comenzó luego de que se anunciaran los nominados a los Grammy Latinos y que J Balvin se manifestara en contra de la Academia Latinoamericana de la Música, por considerar que esta no valora al género urbano.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada en contra de los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, decía el tuit que más tarde eliminó.

[ ¡Lo hizo de nuevo! Eddie Mora recibe nueva nominación al Latin Grammy ]

El intérprete de In Da Getto concluyó su post aclarando que “estoy nominado, para que no vengan con que estoy dolido”.

El post de J Balvin generó gran molestia en Residente, quien reprochó de forma directa al artista y frente a sus millones de seguidores en Instagram.

“Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer (el martes) nominaron a muchos colegas: C. Tangana Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers.

“O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale?. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, (Natalia) Lafourcade”, inicia diciendo el fundador de Calle 13.

Este es el tuit publicado por J Balvin que desató la molestia de Residente. (Captura )

El músico puertorriqueño continuó agregando que J Balvin quiere boicotear el año en que los Grammys redirán homenaje a Rubén Blades “un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado, cuando te nominaron 13 veces... Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot.

“Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, con el latino, cultura el gang o no sé qué”, añadió el intérprete de Atrévete.

Además, insistió en que a diferencia de Rubén Blades y de Tego Calderón, el cantante de Amarillo no escribe sus canciones.

“¿Y Tego, alguien al que todos admiramos? Tego, mi hermano, un tipo real que escribe todas sus canciones, no se ha ganado un Billboard. ¿Y cuando tú has visto a Tego quejarse, o a mí quejarme? Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todo los que se han ganado un Billboard saben de qué se tratan los Billboard”, dijo.

Para finalizar, Residente comparó al reguetonero con un “carrito de perros calientes” y los restaurantes lujosos, donde J Balvin viene siendo el carrito.

“Tienes que entender, José, es como si no sé, como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, o sea, a todo el mundo le gustan los hot dog. Te explico, para que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin.

“Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog con kobe beef, o no sé y un pan bien fino. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20...”, finalizó.

Ante tal reproche, J Balvin solamente contestó: “respeto tu opinión”.

Sin embargo, ya ni el post de J Balvin ni el video de Residente aparecen en sus respectivas redes sociales.