Ítalo Marenco: ¿por qué cambió su carro por un scooter?

El carismático presentador Ítalo Marenco decidió dejar su auto y optar por un casco y un scooter como medio de transporte. Cansado de los atascos de tráfico y los gastos en gasolina, Marenco compartió en redes sociales su primer recorrido hacia el canal de la Uruca.

El presentador narró su trayecto a sus seguidores, mostrando su nuevo medio de transporte y destacando su aversión a los embotellamientos y el gasto de combustible. “No me gustan los atascos, no me gusta gastar gasolina, así que me compré un scooter. Hoy es la primera vez que voy al trabajo en scooter”, destacó en su primera historia de Instagram.

Recordó a sus seguidores que su nuevo medio de transporte se rige por las normas de tránsito como una bicicleta o una patineta.

Y antes de salir de casa, reveló a su público qué objetos son imprescindibles para él durante su trayecto al trabajo, como audífonos, una botella de agua, un saco y colonia, los cuales puede guardar en un pequeño espacio que tiene el scooter para accesorios.

Ítalo Marenco cambia el carro por un scooter rumbo a su trabajo.

Guiado por la aplicación Waze, que le indicó un tiempo estimado de 49 minutos para llegar a su destino, Marenco hizo una solicitud a los demás conductores en la carretera: “No me choquen, es mi primera vez”.

Al ritmo de la canción “Estamos bien” de Bad Bunny, Marenco se dirigió hacia su trabajo, haciendo una parada a 12 minutos del trayecto en el Barrio Chino para confirmar su ruta: “Sabana y luego la Uruca”.

Sorprendido por la rapidez de su nuevo medio de transporte, a las 6:20 a. m. hizo una parada para desayunar en Soda Tapia, ya que todavía iba temprano hacia su trabajo.

Sin embargo, no reveló el final de su recorrido.