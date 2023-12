Imelda Garza, nuera de Maribel Guardia, afronta una enfermedad mental luego de la muerte de Julián Figueroa

La actriz costarricense Maribel Guardia y su nuera mexicana Imelda Garza continúan experimentando el pesar del fallecimiento de Julián Figueroa en abril del 2022. Maribel compartió en diversas ocasiones que, pese a la tristeza que la embarga por la ausencia de su hijo, se concentra en la vida y desea disfrutar de su nieto José Julián. Recientemente, compartió fotografías junto al árbol de Navidad, evidenciando su enfoque en los momentos familiares.

Por su parte, en una reciente entrevista Imelda contó que aún no asimila por completo la pérdida de su pareja y padre de su hijo. Además, señaló que su enfermedad experimentó un descontrol luego del fallecimiento de este último.

“Estoy más estable que antes pero… tengo trastorno bipolar paranoide, entonces tengo que tomar seis pastillas en la noche, dos pastillas en la mañana, y aún así, con ese control, de repente me da un bajón que no quiero salir tres días de mi cuarto y de repente me da para arriba y dejo de dormir cuatro días y no como”, confesó Imelda.

“Tiene mucho que ver con lo que pasó con Julián; va pasando más tiempo y la verdad es que no asimilo que pasaron siete meses, siento que esto pasó hace un mes y medio, mi mente no racionaliza qué pasó en todo ese tiempo, desde que falleció hasta ahorita”, agregó.

Según el National Institute of Mental Health, las personas con este trastorno experimentan episodios maníacos con un aumento marcado en el nivel de actividad, así como episodios depresivos con una disminución considerable en la actividad.

Imelda habría confirmado su padecimiento en una conversación con el programa Siéntese quien pueda posteriormente a la muerte de Julián.

Guardia, quien acogió a Imelda como si fuera su propia hija, en las últimas semanas generó comentarios en la esfera pública debido a la especulación acerca de una supuesta crisis matrimonial con su esposo, Marco Chacón. No obstante, a pesar de que fue la madre de Imelda quien divulgó tal versión, Maribel aclaró enfáticamente que es una falacia y que ella y su esposo mantienen una unión sólida y feliz.

Frente a esta situación, Imelda Garza fue interrogada por el programa De primera mano. En su respuesta, manifestó que su madre cometió un error al mentir sobre el tema.

A pesar de ello, la joven, quien está incursionando en el ámbito musical, confesó su amor tanto hacia Maribel Guardia como hacia su madre. Esta última le ofreció disculpas tras el incidente.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.