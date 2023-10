Maribel Guardia afirma que, de no haber sido artista, habría sido psicóloga

La actriz costarricense Maribel Guardia publicó un video en su cuenta de Instagram en el que revela que, de no haber sido artista, habría estudiado psicología por una simple razón.

Guardia jugó al juego de “preguntas rápidas” con Maribel García, quien es una creadora de contenido y presentadora de la Ciudad de México.

“¿Si no fueras artista qué hubieras sido?”, preguntó la comunicadora. Maribel respondió: “Ay Dios, psicóloga”. Luego, cuando le preguntaron la razón, respondió: “Me gusta estudiar a la gente, ver por qué la mente puede traicionar tanto”.

Maribel Guardia también respondió a otras preguntas curiosas sobre su personalidad, incluyendo su deporte favorito. “El boxeo. Me encanta ver a estos dos hombres y mujeres también”, admitió la actriz.

Además, mencionó que apoya al Club de Fútbol Cruz Azul, equipo de la liga mexicana. Confesó que siempre se encomienda antes de entrar al escenario y le entrega a Dios su trabajo, así como a su difunto hijo, Julián Figueroa.

Asimismo, Maribel afirmó que sus platos de comida favoritos son el Gallo pinto y el Mole de México, una salsa propia del país norteamericano. “Es una explosión de sabores en la boca, una cosa espectacular”, admitió Guardia del último platillo.

La costarricense afirmó con gracia que la canción que siempre llevaba pegada en su mente era Camarón Pelao de la banda musical de México Los Polifacéticos. Expresó que su caricatura favorita de la infancia fue Super Ratón, además, que su artista favorito era Juan Luis Guerra y que su género favorito era la salsa, el merengue o la cumbia si se trataba de bailar.

Maribel Guardia también aclaró que su motor era y sigue siendo su hijo Julián Figueroa. “Le ofrezco mi vida a él, a mi nieto, a mi esposo, sé que tengo que salir adelante en la vida y lo voy a hacer”.

La actriz agregó que les tiene fobia a las cucarachas y dijo que le gustaría ir al pasado por las personas que ama y ya no están, pero también al futuro. “Si me muero salir de mi tumba cada cien años para ver qué hay de la tecnología, que está sucediendo y ya después me vuelvo a meter a la tumba”.

La artista concluyó el juego expresando que sus fans son como un bálsamo de amor, siempre enviándole flores y regalos, lo que menos le importa, pero valorando enormemente el detalle y la intención que valen su peso en oro.