‘Harry & Meghan’: Piers Morgan dice que es ‘peor que las Kardashians’

El locutor británico Piers Morgan, conocido siempre estar envuelto en la polémica, arremetió nuevamente contra el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, luego del estreno del documental Harry & Meghan, en Netflix.

Los usuarios de Twitter no tardaron en expresar sus opiniones sobre la producción, pero sin duda la que más llamó la atención fue la del famoso locutor, pues comparó la docuserie con el reality show de las multimillonarias estadounidenses: Keeping Up With the Kardashians.

‘Harry & Meghan’: Estas son las 5 claves para ver el documental de Netflix

“Esto es peor que Keeping Up With The Kardashians. Algo que no pensé que fuera humanamente posible”, criticó el británico. Su tuit rápidamente fue secundado, pues los detractores de la pareja no ocultaron su insatisfacción.

“Lo siento , Netflix, apagué la televisión, ya que el documental de Harry y Meghan es muy aburrido, nada nuevo, solo se están entregando a la ilusión”, tuiteó un usuario. “Los primeros minutos de Harry & Meghan muestran una clara evidencia de que es un ejercicio de enriquecimiento, de acaparamiento de publicidad y promoción de imágenes”, añadió otro.

Por otro lado, están los usuarios que respaldan a la pareja, quienes sí se identificaron con la nueva producción. “Este documento de Harry y Meghan es realmente solo sobre dos personas que tenían un amor secreto y querían mantener esa burbuja”. “¡No le debes una disculpa a nadie, Príncipe Enrique! Protegiste a tu familia como un verdadero hombre de familia”, son algunos de los comentarios positivos.

La docuserie se compone de seis episodios, tres fueron estrenados este jueves y los otros tres estarán disponibles en la plataforma el 15 de diciembre. Desde que se anunció la pareja volvió a llamar la atención en las redes sociales, pues en uno de los avances el hijo de Lady Di y el rey Carlos III aseguró que “nadie conoce toda la historia, nosotros sí”, lo que generó gran nerviosismo en la corona británica.

‘Princesa Pinocho y príncipe hipócrita’ Copiado!

El decir que Keeping Up With The Kardashians es mejor que Harry & Meghan no es la primera declaración del locutor británico en contra de la pareja. De hecho, el hombre criticó en numerosas ocasiones a los duques de Sussex.

“La princesa Pinocho y el príncipe hipócrita usan mi voz para azotar su nueva serie espantosa. Estoy traumatizado por esta explotación”, escribió Morgan en su cuenta de Twitter el 5 de diciembre anterior, en referencia a un avance del documental en el que se escucha su voz de fondo.

Por otro lado, la cadena británica BBC News publicó este jueves que el Palacio de Buckingham dice que no fue contactado para comentar en la docuserie, contrario a lo que aseguró la pareja en la producción. Morgan reposteó la publicación y escribió: “Otra mentira más de Magsflix”; es decir, combinó el nombre de Markle y el de la plataforma de streaming.

Este último post generó numerosas críticas en su contra e incluso fue tachado de “racista” por algunos seguidores. “Ok, Piers, es hora de dejar de seguirte hasta que calmes un poco esta rara obsesión”. “Cállate Piers, eres un racista, no es de extrañar que apoyes a la familia real y a Elizabeth”. “¿Por qué te molesta tanto Piers?”, son algunas respuestas al tuit del locutor.

This is worse than Keeping Up With The Kardashians. Something I didn’t think was humanly possible. #HarryandMeghanonNetflix — Piers Morgan (@piersmorgan) December 8, 2022