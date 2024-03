Hailey Bieber se molesta con su padre por poner su matrimonio en el centro de atención

El padre de Hailey Bieber, Stephen Baldwin, desató una tormenta mediática al solicitar oraciones dirigidas a su hija y su yerno, Justin Bieber, a través de sus redes sociales. El pedido de Baldwin sembró una serie de especulaciones en torno a la pareja, que al parecer se encuentra en un momento muy delicado de su matrimonio.

Hailey Bieber se molestó con su padre, Stephen Baldwin, según informó el medio 'Page Six'.

La prensa posó su mirada sobre la pareja cuando, el 28 de febrero, el actor y padre de Hailey compartió en sus historias de Instagram una publicación del pastor evangelista y fundador de All Things Possible Ministries, Victor Marx, donde le solicita a la comunidad cristiana suplicar por Justin Bieber y su esposa. Según el medio Page Six, Hailey Bieber se enojó con su padre por los rumores que encendió su publicación.

La publicación del pastor muestra al cantante interpretando I could sing of your love forever, un sencillo que el músico de 29 años escribió inspirado en su fe cristiana. “Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento para ofrecer una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y se acerquen al Señor”, escribió Marx encima de la imagen.

Marx también señaló que su esposa, Eileen Marx, y la madre de Hailey, Kennya Baldwin, “a menudo oran juntas” por la pareja. “Hay desafíos especiales que enfrentan las personas en posiciones de alta exposición y el enemigo no quiere que se acerquen a Jesús”, afirmó en el pie de foto. “Muchas veces, independientemente de las cosas materiales o de los elogios, a menudo se enfrentan a una guerra espiritual intensa que busca hacer naufragar su fe, su matrimonio y su vida en general. Así que gracias”, comentó el pastor.

El 28 de febrero, el padre de la modelo compartió la publicación inicial de Marx sin proporcionar ningún dato adicional sobre las dificultades que, al parecer, están atravesando su hija y su yerno y agitó la controversia de la prensa. A pesar de que las intenciones de Stephen Baldwin fueron genuinas, Hiley de 27 años se mostró molesta: “No está contenta de que sus problemas matrimoniales estén ahora en el centro de atención”, aseguró Page Six.

Algunos seguidores especulan con que Hailey pudo perder un embarazo, o que su negativa a convertirse en madre podrían ser las posibles causas de las fricciones en su matrimonio. Lo cierto es que los portales de la prensa internacional afirman que la joven pareja se encuentra atravesando un asunto familiar “privado” que gestó la iniciativa de Baldwin en sus redes sociales.

Rumores de embarazo

Desde que se casaron en 2018, Hailey fue protagonista de rumores de embarazo, algo que salió a desmentir una y otra vez de manera contundente: “Déjenme en paz”, escribió en más de una oportunidad en su cuenta de Instagram. “Literalmente lloro por esto todo el tiempo”, confesó la creadora de Rhode (una marca de cosmética) en una íntima entrevista con The Sunday Times en 2023.

En esa misma entrevista, contó que los verdaderos motivos por los cuales todavía ella no dio un paso más en la relación son por miedo a soportar críticas hacia su hijo.

Mientras que en 2019 Justin confesó que quería tener bebés muy pronto, en una visita posterior al programa de Ellen DeGeneres advirtió que su esposa “todavía no estaba lista”. Posteriormente, admitió que su esposa aún quería lograr cosas como mujer y que eso estaba bien para él.

Tiempo después, el intérprete de Baby le dijo a su esposa en su documental, Justin Bieber: Our World, que quería empezar a intentarlo. Sin embargo, en enero del 2022, ella contó en una entrevista que no planeaba quedar embarazada ese año.

Desde que está en pareja con el cantante canadiense, la modelo es el blanco de críticas por parte de la prensa o de las fanáticas del artista, muchas de las cuales apoyaban la relación previa entre Justin Bieber y Selena Gomez.

Hailey Bieber es constantemente objeto de críticas por parte de los fanáticos de Justin Bieber.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.