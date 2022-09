Hailey Bieber revela detalles de su intimidad con Justin Bieber

Hailey Bieber dejó a un lado la pena y contó con franqueza cómo es su intimidad con la estrella de pop Justin Bieber.

La exbailarina se volvió un tema sonado en las redes sociales, pues habló en el podcast Call Her Daddy, de diversas polémicas en las que se le ha involucrado: como el supuesto robo de amor que le hizo a la también cantante Selena Gómez, ya que los fanáticos consideran que Hailey fue la tercera en discordia y el motivo de la ruptura entre la querida expareja.

Fue la charla lo que puso en el reflector las preferencias sexuales del matrimonio, por lo que Bieber expresó que los tríos no es algo que les gustaría experimentar.

“No funciona para nosotros dos”, dijo y agregó: “Hemos trabajado muy duro para estar en el espacio en el que estamos ahora y confiar el uno en el otro, y existe una confianza y un vínculo tan hermoso que no creo que sea algo con lo que me sentiría cómoda”.

Entrando más en su vida personal, la mujer de 25 años también expresó que ella y Justin prefieren divertirse por las noches, aunque no está cerrada a la posibilidad de explorar “los mañaneros”.

La también modelo pareció muy desinhibida en la conversación, pues incluso reveló que su posición sexual favorita es el “estilo perrito” y aseguró que cuando ambos están de humor prueban diferentes cosas en la cama.

Especulaciones tras romper el silencio

Hace unos meses Selena Gomez dio a conocer que lanzará un documental acerca de su vida, titulado My mind and me, a través del que retrata una de las etapas más oscuras que ha vivido; cuando, hace seis años, a tan solo unos meses de que fuera diagnosticada con lupus, los síntomas de la enfermedad llegaron acompañados de la ansiedad y la depresión, que la distanciaron del ojo público en uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Si bien el material está próximo a lanzarse en la plataforma de Apple TV, a algunos usuarios en redes les molestó que Hailey también decidiera romper el silencio sobre la exrelación de los cantantes ya que especularon lo hace por fama al saber que la protagonista de Los hechiceros de Waverly Place se estaba convirtiendo en un tema de conversación por la expectativas que representa su proyecto.