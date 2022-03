Hailey Bieber hospitalizada por un coágulo en el cerebro

Este sábado, a través de su cuenta de Instagram, la modelo y socialité Hailey Bieber contó que fue hospitalizada por experimentar “síntomas similares a los de un derrame cerebral” a principios de esta semana.

Bieber explicó la aterradora situación que vivió en una serie de publicaciones en Instagram a través de sus historias.

Hailey Bieber Hailey Bieber admite que ha tenido el susto más grande de su vida tras la hospitalización por emergencia. Foto: Evan Agostini (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

“El jueves por la mañana, estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital”, escribió. “Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno, pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas”.

“Aunque definitivamente este fue uno de los momentos más aterradores que he vivido, ahora estoy en casa y me va bien. Estoy muy agradecida y agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron”, agregó.

Hailey y Justin Bieber se comprometieron en julio del 2018. Foto: Instagram Hailey Bieber. (Instagram Hailey Bieber.)

Terminó su mensaje escribiendo “gracias a todos los que se han acercado con buenos deseos y preocupación y por todo el apoyo y el amor”.

Justin Bieber pareció hacer referencia a la salud de su esposa en una publicación de Instagram con una foto de ambos.

Esta situación sucede semanas después de que Justin Bieber contrajera COVID-19, lo que inicialmente llevó a los médicos a creer que los problemas de Hailey podrían estar relacionados, pero posteriormente fue descartado.