Selena Gómez defiende a Hailey Bieber ante mensajes de odio: ‘recibió amenazas de muerte’

Las especulaciones sobre la rivalidad entre Selena Gómez y Hailey Bieber escaló al punto de que la modelo y esposa de Justin Bieber, le pidió a la actriz y exnovia de su marido ayuda para frenar los ataques que recibe cada día por redes sociales.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que recibió amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería de tener que experimentar el odio o la intimidación”, escribió Gómez en una historia de Instagram. Finalmente, la artista pidió que la ola de odio termine.

Bieber y Gómez tuvieron una relación intermitente de varios años antes de terminar de manera definitiva en el 2018. Cuando el canadiense se comprometió con Hailey, dos meses después de su ruptura, se dijo que lo hacía como estrategia para regresar con Selena; sin embargo, el cantante llegó al altar y tuvo que pronunciarse al respecto.

En marzo del 2019, cuando anunció que abandonaba temporalmente el mundo de la música para concentrarse en su familia, negó que siguiera interesado en Selena y fue enfático al decir que estaba enamorado de su esposa.

“He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo mejor que me ha pasado en mi vida, punto”, explicó en su cuenta de Instagram.

Bieber negó que su matrimonio fuera una estratagema para volver con Gómez y advirtió de que “nunca más” responderá a mensajes que cuestionen su amor por Hailey.

“Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: ‘él siempre vuelve a Selena’. ‘Selena es mejor para él’. Hailey es mi esposa. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona”, finalizó.

Justin Bieber y Selena Gómez tuvieron una relación intermitente de varios años antes de terminar en el 2018, meses antes de que el cantante se casara con Hailey. (Pinkvilla)

¿De dónde resurgió la polémica? Copiado!

Los fanáticos de Gómez arremetieron contra la esposa del cantante canadiense por aparentemente burlarse de la exestrella de Disney en compañía de Kendall y Kylie Jenner.

El 21 de febrero, Gómez publicó en TikTok y en sus historias de Instagram una serie de videos donde mostraba que “accidentalmente” se laminó las cejas de más y que nunca se vería tan bonita como la modelo Bella Hadid, quien se caracteriza por seguir esa tendencia de belleza.

Los fans de la intérprete de Calm Down percibieron las publicaciones como un alago hacia Hadid; sin embargo, para las hermanas Jenner y la actual pareja de Bieber, fue motivo suficiente para iniciar un tipo de ciberbullying en contra de la cantante.

Ese mismo día, horas después, Kylie publicó una foto de sí misma en sus historias de Instagram con la descripción “esto fue un accidente???” sobre sus cejas. Posteriormente, también el 21 de febrero, Hailey publicó un TikTok donde aparece junto a Kendall Jenner y la cantante Justine Skye.

En el audiovisual se observan a las tres mujeres sincronizar sus labios con un audio que dice “No digo que se lo mereciera, pero digo que el momento de Dios siempre es el correcto”. Minutos después, la modelo eliminó la publicación, pero, tal y como dicen “lo que sube a la web nunca baja”, por lo que los internautas repostearon numerosas veces el metraje.

Un día después, el 22 de febrero, Kylie se refirió a la supuesta burla que hizo sobre Gómez. “¡Ninguna sombra hacia Selena, nunca vi sus publicaciones de las cejas! Ustedes están haciendo algo de la nada. Esto es una tontería”, comentó la empresaria en un video de TikTok. A lo que Gómez respondió: “De acuerdo @kyliejenner. Todo es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!”.