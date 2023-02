Selena Gómez se tomará un descanso de las redes sociales: esta es la razón

Selena Gómez es una de las cantantes y actrices más reconocidas del mundo. Su participación en series adolescentes de Disney catapultaron su imagen logrando la fama internacional. Sin embargo, su lucha contra el lupus la hizo alejarse del espectro mediático por una larga temporada.

No obstante, regresó al mundo del espectáculo con sus colaboraciones y marca de maquillaje, desatando algunas críticas por sus cambios físicos. Por ejemplo, recientemente fue objeto de discusión en redes sociales por su rostro “hinchado” en un partido de básquetbol.

Selena Gómez: seis momentos cruciales en su lucha por la salud mental

Ante el hecho, Gómez decidió salir a dar algunas explicaciones en su cuenta principal de TikTok, donde anunció que se tomará un descanso de las plataformas digitales porque está cansada y algo mayor para soportar de nuevo esta clase de bullying masivo.

“Estoy bien. Amo quien soy, no me importa. Soy grande, no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me tomaré un segundo de las redes sociales porque esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado vieja para esto. ¡Pero los amo tanto! Y los veré más pronto que tarde. Voy a tomarme un descanso de todo”, explicó.

Selena Gómez expresó que está cansada y algo mayor para volver a lidiar con el 'bullying'. (Tomada de Instagram)

En los últimos días la exestrella de Disney fue tendencia por una supuesta polémica en la que también están involucradas Hailey Bieber —actual esposa de su ex, Justin Bieber— y Kylie Jenner, quienes en apariencia se burlaron de Gómez en un las historias de Instagram.

Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas por primera vez y derriban mito de ‘enemistad’

A pesar de anunciar su descanso de redes sociales, la actriz seguirá protagonizando la serie televisiva Only murders in the Building, la cual dirige y produce.

Gómez volvió a tener gran repercusión mundial por el remix que hizo con el cantante nigeriano Rema de la canción Calm Down, el cual se mantuvo entre las canciones más escuchadas del mundo por mas de un mes, según la revista Billboard, logrando cerca de 316 millones de reproducciones en YouTube.

@accesshollywood The heart wants what it wants… and SSelenaGomezants to take a break from social media. After online drama was brought up between her, KylieJenner, and HaileyBieber, the ‘Only Murders In The Building’ star saw it best to leave her socials behind for now. ♬ original sound - Access Hollywood

@devotedly.yours Replying to @happy_mama3 Selena Gomez is a such a kind soul and I love that she will never get involved in the petty drama 👑 #kyliejenner #haileybieber ♬ original sound - Nuha

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.