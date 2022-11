Selena Gómez: seis momentos cruciales en su lucha por la salud mental

La revelación fue contundente: la cantante Selena Gómez contó esta semana que sus problemas de salud mental la hicieron pensar en quitarse la vida.

En una entrevista con Rolling Stone, la también actriz admitió que nunca atentó contra su vida, pero que el camino de rehabilitación ha sido complejo y que para ella es vital dar un mensaje de apoyo a todos los que pasan por situaciones similares.

Su historia de lucha se profundiza este viernes 4 de noviembre, ya que Apple TV estrena el documental Selena Gómez: My Mind and Me, donde hace un repaso por todo su proceso de rehabilitación.

La actriz, que saltó a la fama como una de las estrellas infantiles de Barney y sus amigos y posteriormente catapultó su carrera en la serie de Disney Los hechiceros de Waverly Place, quiere visibilizar estos problemas y quitar cualquier estigma al respecto.

A continuación, un repaso sobre algunos de los momentos que ha pasado la estadounidense.

2014: La cantante buscó tratamiento por primera vez después de que le diagnosticaron lupus, según confirmó uno de sus representantes. Desde entonces, ha asistido a varios programas voluntarios para controlar la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión. “Hice todo lo que pude lo mejor que pude. Gracias por el amor incondicional y los abrazos cibernéticos”, le dijo Gómez a sus fans, en aquel momento.

2017: Se convirtió en una de las productoras ejecutivas de la serie de Netflix 13 Reasons Why, programa que trataba de visibilizar las luchas internas de adolescentes y adultos jóvenes. Al tener un rol en la producción, Gómez dejó ver que este tema le resultaba muy personal. “Esto sucede todos los días”, dijo Gómez durante una entrevista de Elvis Duran y Morning Show. “Ya sea que quisieras verlo o no, eso es lo que está sucediendo. El contenido es complicado. Es oscuro y tiene momentos que, sinceramente, son muy difíciles de tragar, y entendí que estábamos haciendo algo que es difícil, pero necesario”.

Selena Gómez se sincera con un documental sobre su salud mental y la lucha por su rehabilitación. Foto: Apple TV (Cortesía Apple TV)

2018: Us Weekly confirmó que Gómez se encontraba buscando un tratamiento de salud mental “abierto”, más allá de las terapias psicológicas habituales, para tratar de mejorar.

confirmó que Gómez se encontraba buscando un tratamiento de salud mental “abierto”, más allá de las terapias psicológicas habituales, para tratar de mejorar. 2020: Selena reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar. “No me asusta una vez que lo sé”, le dijo a Miley Cyrus en un episodio de la serie de Instagram Bright Minded. “Creo que la gente se asusta con eso, ¿verdad?”, agregó.

La actriz y cantante estadounidense ha sido diagnosticada con lupus, así como con trastorno bipolar. Foto: Apple TV (Cortesía Apple TV)