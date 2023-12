Ginnés Rodríguez, Lussania Víquez y Elena Correa: las figuras que dieron de qué hablar en el 2023

El 2023 está por terminar y al ver atrás y repasar las figuras que han sido noticia y continúan generando conversación, hay tres nombres que sobresalen: Ginnés Rodríguez, Lussania Víquez y Elena Correa.

Repasamos el año de estas tres mujeres.

Ginnés Rodríguez es una de las personalidades que se ha ganado el respeto y cariño de muchas personas gracias a su forma de afrontar la vida. (Jose Cordero)

Ginnés Rodríguez

El nombre de la periodista y presentadora Ginnés Rodríguez empezó a sonar desde hace varios años, cuando junto a su esposo, Gerardo Zamora, fue vocera de esperanza.

En abril, el periodista falleció y Ginnés se aferró a la fortaleza. En su proceso de duelo no ha estado sola: la presentadora ha contado con el abrazo de un país solidario.

Las manifestaciones de apoyo le han llegado a través de mensajes por redes sociales, de palabras de aliento de personas con personas con las que coincide en la calle y hasta cientos de ticos que se acercaron al funeral de Zamora, servicio en el que Rodríguez asombró por sus palabras de fuerza y paz.

Entonces, tuvo claro que sus hijos Luciana y Marcelo, de 10 y 8 años, respectivamente, necesitaban ver a una mamá que salía adelante, pero que también se permitía estar triste.

Dos semanas después de su pérdida, Rodríguez regresó a su trabajo como presentadora de Informe 11, de Repretel, y dio una lección de fortaleza al contar que si estaba allí no era porque el dolor o el luto terminaron, sino porque era cuando más necesitaba sentir el amor y cariño de la gente.

Durante los últimos meses, Rodríguez ha tomado cada vez más notoriedad, pues, además de su trabajo en la TV, comparte mensajes inspiradores que las personas agradecen y continúa ocupando titulares, con logros como el avance de la casa que empezó a construir como un sueño junto a su inolvidable Gerar.

Sobresale su trabajo como creadora de contenido, labor en la que ha involucrado a sus hijos, a quienes tiene como prioridad. En días recientes, Rodríguez le reveló a La Nación que sacó un permiso de cuatro meses sin goce de salario de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

“Pedí un permiso sin goce de salario, en parte motivada porque sentía que después de perder a Gerar, mis hijos ocupaban una mamá más presente”, dijo esta mujer que capturando la admiración y afecto de los costarricenses.

Lussania Víquez

Otra de las personalidades destacadas este 2023 fue Lussania Víquez, debido a su embarazo y al nacimiento de sus hijos Antonella y Alessandro Sáenz Víquez.

Lussania Víquez disfruta de su primera Navidad junto a sus bebés Alessandro y Antonella. La presentadora vive su etapa más feliz junto a sus pequeños, quienes representan el milagro por el que tanto pidió. Foto: Instagram/ Baby Drill

A finales de febrero, ella compartió una noticia que calificó como un milagro. Luego de que su esposo Jorge Sáenz y ella intentaron por muchos años tener hijos, los esposos lo consiguieron y se lo contaron al país en Informe 11, de Repretel, programa en el que ella es presentadora.

“Ahorita hay tres corazones latiendo en mí”, dijo el 27 de febrero en entrevista con La Nación, en la que confirmaba además que su “bendición” era por partida doble porque tendría gemelos.

La noticia de su maternidad hizo que Costa Rica se alegrara con la pareja y no quisiera perderse los detalles que compartía.

Conforme el tiempo avanzó, la comunicadora continuó ocupando titulares. Debido a una mutación del factor Leiden, requirió inyectarse anticoagulantes todos los días durante el embarazo.

Además, Lussania presentó edema gestacional que le hinchó mucho sus pies al punto de que la tuvieron que incapacitar y mandarse a hacer zapatos con una horma más ancha. En todo momento, habló de su realidad, de los “temitas” que surgieron en el proceso, aunque siempre destacó su alegría y repetía que “todo se hace por amor”.

“Para mí este es un sueño hecho realidad. Algo simplemente hermoso fue cuando sentí las pataditas; creí que era el intestino y era bebé. Es mágico porque nunca imaginé llegar a sentirlo. En cada chequeo, hay dos corazoncitos latiendo fuerte. Es hermoso cuando un bebé patea por acá y el otro por allá”, contó en mayo.

El 29 de julio llegaron al mundo con muy buena salud Antonella y Alessandro Sáenz Víquez, sus mellizos. Actualmente, tienen cinco meses.

Lussania y sus pequeños continúan generando interés gracias a las vivencias que la comunicadora, de 38 años, comparte en sus redes sociales.

“No dejo de agradecerle a Dios. Parezco loquilla, yo los veo y digo: ‘Qué increíble que sean nuestros hijos’, expresó en octubre, cuando ella y su esposo presentaron a los pequeños en la iglesia a la que asisten.

El 8 de enero del 2024, Víquez regresará a su trabajo en el programa de historias de Repretel.

“Estoy muy emocionada de regresar a Informe 11. Me hacen mucha falta los compañeros, la audiencia, es un trabajo que amo. De hecho, no lo veo como un trabajo. Me hace muchísima falta. A partir del 8 de enero estaré al aire otra vez. Estaré muy contenta y muy feliz”, comentó en una entrevista reciente en la que agregó que “una mujer feliz es una mamá feliz”, aseguró.

Elena Correa

Miss Costa Rica 2017, Elena Correa, es otra de las personalidades que ocupó titulares este 2023. La noticia de que presentó una denuncia contra su aún esposo Carlos Rodríguez, por supuesta violencia doméstica, puso las miradas sobre la reina de belleza y el empresario y piloto, quien poco después la contrademandó por motivos que en su momento no trascendieron oficialmente.

Elena Correa, una de las reinas de belleza más conocidas del país, ha mostrado en sus redes sociales que, en medio de su mediática separación, vive tranquila y disfruta junto a sus seres queridos.

Correa y Rodríguez sumaron 10 años de relación, incluidos cuatro de matrimonio. Pocos días después de las denuncias, en una conferencia de prensa, Elena habló por primera vez. En esa oportunidad, acompañada por el abogado Fernando Beirute, se comunicó que ella buscaba “un divorcio civilizado”.

“Viví violencia desde el primer año de convivencia. Tuve violencia física, psicológica y emocional”, aseguró en la conferencia del 27 de abril, día en el que dijo haber vivido en un círculo de violencia.

Correa volvió a ser noticia el 16 junio, cuando “fue detenida por presunta estafa”. La Nación informó que tras ser detenida en su casa en Heredia, “se le investiga por los presuntos delitos de estafa informática, hurto, explotación patrimonial e incumplimiento de medidas de protección, en perjuicio de su esposo, el empresario Carlos Rodríguez”.

El 17 de junio, Correa “quedó libre con medidas cautelares”.

“Es una mujer que se encuentra en una situación de violencia machista y patriarcal. Por eso, solo se le impusieron dos medidas concretas, que de todas formas nuestra representada iba a hacer, aunque no se lo ordenaran. La Fiscalía también solicitó sacar a nuestra representada de su casa, pero eso fue rechazado”, dijo el abogado Edgardo Camacho, representante de Elena en ese momento.

A finales de setiembre, trascendió que ambas partes llegaron a un acuerdo relacionado con la pensión alimenticia que recibiría Correa.

A inicios de diciembre, en redes sociales empezaron a circular fotografías de Elena Correa y Carlos Rodríguez en el mismo lugar. Ella le explicó a La Teja y otros medios que se encontraron porque el empresario llegó a su vivienda a llevarse a su perro, el cual mordió a una de las perritas de Elena, de menor tamaño.

En medio del accidente, ella también resultó lastimada, por lo que Rodríguez las llevó para que las atendieran. Luego, ella invitó al empresario a quedarse en un convivio navideño en su casa.

“Reitero que mi situación con Carlos sigue siendo de separación. Hay aún muchos asuntos judiciales que resolver”, le informó a La Teja.

Semanas después, en nuevas declaraciones surgidas a propósito de fotos de ella y Rodríguez juntos, Correa expresó: “entre Carlos y yo hay una relación cordial por diferentes asuntos que tenemos que arreglar”.