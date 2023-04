Elena Correa habla de Carlos Rodríguez: ‘Desde el primer año tuve violencia física y psicológica’

Este jueves 27 de abril, Elena Correa habló por primera vez de la denuncia por supuesta violencia doméstica que interpuso contra su esposo, el empresario Carlos Rodríguez. Acompañada de su abogado Fernando Beirute, Miss Costa Rica 2017 convocó a una conferencia de prensa para referirse, “por única vez”, a la situación.

Elena Correa habló sobre el círculo de violencia que vivió junto a Carlos Rodríguez, su esposo a quien denunció por supuesta violencia doméstica. (Alonso Tenorio)

Inicialmente, el abogado empezó diciendo que la denuncia de Elena Correa a Carlos Rodríguez se dio luego de que ellos intentaran conciliar y tener un “divorcio civilizado”.

“No quedó más que poner denuncia por violencia doméstica. (...) No quiso escuchar la recomendación de divorcio civilizado”, comentó Beirute, quien asegura que le recomendó a Correa que saliera del círculo de violencia doméstica.

Elena Correa habla por primera vez de su denuncia contra Carlos Rodríguez

En la conferencia en el Bufete Pedro Beirute y Asociados, el abogado mencionó, además, que la liquidación de bienes que se busca, basada en el artículo 41 del Código de Familia, es únicamente por los 10 años de relación que mantuvieron Correa y Rodríguez.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en agosto del 2019 tras seis años de noviazgo, en total, convivieron una década. En diferentes ocasiones la pareja defendió su relación, pues alrededor había críticas relacionadas con la diferencia de edad entre ellos: ella tiene 32 años, él 75.

Círculo de violencia Copiado!

Según Elena Correa, ella vivió en un círculo de violencia desde que comenzó la convivencia con Carlos Rodríguez, tres meses después de iniciar su relación hace 10 años.

“Siempre pensé que él iba a cambiar. Obviamente, yo cambié en muchas cosas para estar con él, me adapté a situaciones a las que él me metió a hacer”. Su idea, agregó, fue suponer que si ella cambiaba, él también lo iba a hacer, pero nunca ocurrió. “Cambiaba un día y luego volvía a lo mismo”.

Según Correa, hubo “supuestas infidelidades”. “Muchos pleitos fueron por mujeres. Dice que yo soy celosa, enferma y tóxica. Las mujeres que pasan esta situación van a entender que uno no quiere compartir a su esposo con otra mujer a nivel sentimental. Él siempre ha dicho que es mujeriego”, aseguró.

–¿Desde cuándo empezó usted a vivir violencia doméstica y qué tipo de violencia? Copiado!

–Viví violencia desde el primer año de convivencia. Tuve violencia física, psicológica y emocional”.

Correa comentó que este abril tomó la decisión de separarse, pues “ya era mucho”.

“En una de las ocasiones, me dijo que me iba a destruir. Parte de eso ha hecho que yo tomara la decisión. Soy creyente de Dios; había orado desde hace años para tener la fuerza. Últimamente dije: ‘No puedo más’. Mi vida no puede ser así. No puedo estar sufriendo”.

“Una de las últimas peleas fue por una llamada que le hice: le pregunté dónde estaba y me dijo que qué me importaba. Cuando llegó a la casa dijo que era una maldita, que maldecía el día en que se casó conmigo. No fue la única de las agresiones a mi persona”.

Durante la conferencia de prensa, Correa comentó que incluso cuando quería ser Miss Costa Rica también pasó por maltratos.

“Como estaba enamorada, creía que él iba a cambiar. Me ha lastimado, me ha creado inseguridades. En el año de Miss Costa Rica, cuando participé, yo quería seguir adelante con él, quería ganar el concurso; el primer año no se dio. En el segundo, se me otorgó la corona (ella fue la virreina en el 2016). Él estaba en contra, decía que era una cochinada de concurso, que las mujeres bonitas no tenían que estar ahí metidas. A pesar de todo, traté de lograr mi sueño”.

Y añadió: “Ese año fue una pesadilla. Yo llegaba y lloraba; llegaba al canal, sonreía, para aparentar lo que pasaba en mi casa”.

Relación con la familia Copiado!

Elena Correa también se refirió al tema que ha trascendido luego de que se filtrara la denuncia que presentó Rodríguez contra ella. En el documento se lee, entre otras cosas, que la cantante le prohibía al empresario verse con su familia.

Comentó que eso no es cierto e incluso mostró fotografías en las que aparecen ella, su esposo y la familia de él.

“Yo hasta les cocinaba los 25 y 31 de diciembre. Íbamos a la playa, hemos ido a varios lugares y convivido con su familia más que con la mía”, comentó.

Durante la conferencia, también dijo que había vivido días difíciles. Entre lágrimas mencionó cómo atendió y acompañó a Carlos Rodríguez durante un proceso reciente de enfermedad, tema que habían mantenido en la esfera privada.

“Ha sido duro para mí. Más duro de lo que pasé anteriormente. Lo he extrañado mucho. A pesar de todo, era alguien a quien quería y quiero. (Cuando estuvo enfermo) se levantaba a vomitar y yo iba con él. Lo importante era que supiera que lo amaba”, explicó.

Correa agregó además que sufrió porque ella quería tener hijos y su esposo no.

Al finalizar la conferencia de prensa, La Nación buscó la versión de Carlos Rodríguez. Luego de llamarlo y de enviarle mensajes, Rodríguez devolvió la llamada y comentó que no se iba a referir al tema. “Si quiere hablar con un abogado mío búsquelo usted, pero yo no voy a hablar de temas personales”.

Al consultarle quién es su abogado y si era posible que nos pusiera en contacto, agregó: “No, no estoy autorizado para eso”.

Elena Correa habló de los motivos que la llevaron a denunciar y a querer divorciarse de su esposo Carlos Rodríguez. (Alonso Tenorio)

En el año de Miss Costa Rica decía que estaba anoréxica, que no estaba preparada, que no iba a ganar. Con el tema del canto también. Traté de hacer lo posible para estar con él pensando que iba a cambiar.

LEA MÁS: Elena Correa es demandada por Carlos Rodríguez, luego de haberlo denunciado a él

Contexto Copiado!

El 18 de abril, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó, tras una consulta de La Nación, que Elena Correa había presentado una denuncia contra su esposo Carlos Rodríguez.

“La ley que rige esta materia artículo 4 de la Ley contra la Violencia Doméstica, impone un principio de confidencialidad por ello no es posible detallar el contenido de los expedientes. Únicamente se le puede confirmar que el caso de su interés se encuentra en trámite en el Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia”, informó la oficina en un correo electrónico.

Elena Correa y Carlos Rodríguez se casaron en agosto del 2019. Foto: Instagram.

Un día después después, ante otra consulta de este medio, se confirmó que Carlos Rodríguez contrademandó a su esposa poco después de que ella lo denunciara.

“Según nos indican sí existe la demanda que indica (de Carlos Rodríguez contra Elena Correa) en el Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia. Es la única información a la cual tenemos acceso”, informó la oficina de prensa a través de un correo electrónico, sin brindar mayores detalles.

Las denuncias trascendieron poco después de que se intensificaran los rumores sobre la separación entre la administradora de empresas y el empresario. En las redes sociales de Elena desaparecieron las fotos que tenía junto a su marido.

LEA MÁS: Elena Correa interpone denuncia por violencia doméstica

Correa es Miss Costa Rica 2017, cantante y administradora de empresa; Rodríguez es empresario y piloto de autos de carreras; fue dueño del Autódromo La Guácima.