Lussania Víquez habla del milagro de su embarazo: ‘Hay tres corazones latiendo dentro de mí’

Lussania Víquez sonríe más de la cuenta. Se siente bendecida y, sobre todo, agradecida con Dios. Su sueño más grande es hoy una dulce realidad, pues tras varios años de intentarlo ella y su esposo Jorge Sáenz lograron ‘embarazarse’. A finales de julio se convertirán en padres de dos bebés.

La presentadora de Informe 11, de Repretel, vive nuevamente un milagro. Ya lo experimentó cuando logró superar el cáncer de mamá. Ahora la bendición se manifiesta en su vida a través de dos criaturas que llegan luego de varios años buscando embarazarse. Debido a los tratamientos contra la enfermedad, su reserva ovárica era débil y eso complicaba que ella cumpliera su sueño de ser madre.

Lussania siempre lo supo, pero es hasta ahora que ella puede entender y vivir “que los tiempos de Dios son perfectos”. A finales de diciembre ella y su esposo estuvieron a punto de realizar una adopción directa, sin embargo, al final no se concretó. Dos semanas después se enteró de la noticia que más feliz la ha hecho hasta ahora.

La presentadora de 'Informe11' vive el momento más feliz de su vida: está embarazada. Foto: Lussania Víquez para LN

La noche de este lunes 27 de febrero, Víquez compartió su alegría con la audiencia de Informe 11. Ella contó que está por cumplir 16 semanas de gestación y que tanto ella como los bebés se encuentran muy bien. Lussania, quien en setiembre del 2021 había conversado en el programa Storytime de La Nación, acerca de su inmenso deseo de ser mamá, volvió a hablar con este diario para expresar sus sentimientos de este momento y cómo lo que tanto anheló se convirtió en una realidad.

Un ángel

Como un ángel, de esa manera describe Lussania al ginecólogo y obstetra Gerardo Escalante, médico que la buscó directamente para apoyarla en su proceso.

“El doctor se enteró de nuestro caso y de la manera en cómo a mí me impactó la quimioterapia. Se puso la mano en el corazón y nos dijo que nos quería ayudar. Tenemos dos años de estar con él. Dios lo utilizó como herramienta. Ya somos papás. Los bebés ya están creciendo como no tenés idea. No te imaginás la panzota que tengo”, comentó Lussania.

Ella y su esposo se enteraron de la noticia el 6 de diciembre. Lussania iba conduciendo y recibió una llamada.”Casi me estrello”, dice.

Cuenta que la idea era conocer el resultado de la prueba de sangre junto a su esposo en la casa, sin embargo, la llamaron.

“No puedo expresar con palabras la felicidad que sentí. Cuando me dijeron (en la misma llamada) que eran gemelos casi me desmayo”.

Lussania será madre de mellizos. Al inicio se supo por la cantidad de hormona detectada, pero poco después se hizo un ultrasonido en el que efectivamente vieron que en su vientre “hay dos saquitos”. Una curiosidad, contó, es que su esposo también es mellizo.

“Ya se escucharon los dos corazoncitos. Laten muy fuerte. Ahorita hay tres corazones latiendo en mí”, comentó Lussania, quien cada vez que acaricia “su pancita” vive momentos “mágicos”.

Los bebés Sáenz Víquez crecen sanos. Hay uno que es dos centímetros más grande que el otro y desde ya Lussania ha experimentado el agotamiento natural de un embarazo de mellizos. Vive cada experiencia con total plenitud.

“Morfológicamente todo se ve muy bien. Están bastante grandecitos. Como son mellizos, no idénticos, uno es más grande que el otro”.

Víquez expresó su sentir en este momento: “Estoy con mucha felicidad, pero, sobre todo, con una gratitud con Dios que no puedo explicar. No me basta con dar gracias a Dios. Siento que no sé cómo le voy a pagar este milagro tan maravilloso que hizo con nosotros a través del doctor Escalante. Fue el único que creyó en nosotros. La mayoría no quería intentarlo. Él dijo:’ vamos con todo. Vamos a hacer lo que está en nuestras manos médicamente y dejamos en Dios lo demás’”.

Lussania Víquez será mamá de mellizos. Foto: Lussania Víquez para LN

Milagro por partida doble

Lussania aún no conoce el sexo de sus bebés, pues como son dos, el exámen de sangre no sería tan certero. En unas semanas podrá realizarse el ultrasonido.

Cuando Lussania habla de milagro no se refiere a lograr embarazarse tras las secuelas del tratamiento contra el cáncer, sino que hay otra condición en su salud que hace que el proceso sea aún más retador.

“Tengo una mutación en sangre que me lo diagnosticaron cuando tuve una pérdida en el 2020. Tengo una mutación del factor Leiden: eso pudo incidir en la perdida que tuve. Ahorita que estoy con este embarazo me inyecto anticoagulante todos los días para así tener la sangre ralita y evitar que un coágulo afecte a los bebés”.

Ahora mismo, agradecida por lo que vive, Lussania disfruta junto a su esposo la materialización de un sueño al que siempre estuvo aferrada.

“Para mí no hay nada mejor. Yo siempre tuve ese sueño muy arraigado en mi mente y corazón. Pasaban años, meses, a uno le bajaba el periodo y uno entraba en duelo cada vez (porque no había embarazo). Me acuerdo que luego mi oración hacia Dios iba dirigida en otro sentido.

“Le decía: ‘quiero mucho ser mamá, pero si tu voluntad es otra, entonces ayúdame a ser feliz con lo que tengas para mí. Arrancame este anhelo. Yo no quería vivir triste por no poder alcanzar ese anhelo. Pensaba en que cómo me podía hacer falta algo que nunca había tenido. Era algo que mi esposo y yo anhelábamos. Habíamos decidido que este sería el último esfuerzo”, confió la presentadora, de 37 años.

Cuenta que su esposo también vive un gran momento y que pasa pendiente de los tres.

Lussania termina la conversación enviando un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que oraron por ella, que se le acercaron a entregarle oraciones, cartitas, Niños Dios, y que deseaban que ella lograra la maternidad.

“Tengo un agradeciendo infinito con esas personas que sin conocerme no me soltaron de sus oraciones sin importar religión. Ese es el verdadero amor por el próximo. Ahora les pido que sigan orando, vamos por medio camino. Les pido que oren por esta familia de cuatro”.