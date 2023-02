Lussania Víquez está embarazada: cumple el sueño más grande de su vida

La presentadora Lussania Víquez vive el mejor momento de su vida. La presentadora de Informe 11 contó la noche de este 27 de febrero que ella y su esposo Jorge Sáenz están esperando a sus primeros hijos, pues están embarazados de mellizos.

Víquez, de 37 años, cataloga de milagrosa su maternidad, pues convertirse en mamá es un sueño al que se había aferrado desde siempre y que había costado materializar debido a que tras superar el cáncer de mama su reserva ovárica se vio afectada.

Lussania Víquez será mamá de mellizos. Foto: Lussania Víquez para LN

“Estoy con mucha felicidad, pero, sobre todo, con una gratitud con Dios que no puedo explicar. No me basta con dar gracias a Dios. Siento que no sé cómo le voy a apagar este milagro tan maravilloso que hizo con nosotros a través del doctor Gerardo Escalante (ginecólogo y obstetra que los acompañó a ella y a su esposo en el proceso). Fue el único que creyó en nosotros. La mayoría no quería intentarlo. Él dijo:’ vamos con todo. Vamos a hacer lo que está en nuestras manos médicamente y dejamos en Dios lo demás’”.

En setiembre del 2021, Lussania Víquez abrió su corazón en el espacio Storytime de La Nación, esa vez ella comentó cuánto anhelaba la maternidad y cómo las secuelas del tratamiento contra el cáncer habían complicado su proceso.

Lea en nacion.com una amplia entrevista con Víquez, quien conversó alrededor de sus sentimientos ahora que se convertirá en mamá de dos. Actualmente tiene cerca de 16 semanas de gestación. Los mellizos nacerán a finales de julio.