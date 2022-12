Gerardo Zamora, Amanda Moncada, Álvaro Marenco y más: 10 historias de inspiración del 2022

Diez personalidades costarricenses vivieron un 2022 muy retador, la enfermedad se presentó y lucharon contra ella con mucha fe. Se trata de Amanda Moncada, Tía Florita, Gerardo Zamora, Álvaro Marenco, José Kawas, Lucho Barahona, Daniel del Barco, Mauricio Artavia, Nicole Díaz y Pili Múñoz

Algunos de ellos ya vencieron la enfermedad, mientras que otros continúan luchando para derrotarla. En todo caso, todos son voceros de esperanza y, por ese motivo, cuando el año está por finalizar, repasamos sus historias.

Amanda Moncada, de 75 años, lucha contra la enfermedad: su principal arma es el optimismo. (JOHN DURAN)

Amanda Moncada Copiado!

Si hay una figura mediática en Costa Rica que se distingue por sus sonrisas y optimismo, esa es Amanda Moncada: la empresaria, experta en moda y creadora de contenido se mantuvo con su esencia aún en momentos de prueba. Este año presentó quebrantos de salud tras salir de una operación, fue a revisarse y la atendieron de emergencia.

Amanda Moncada habla de su estado de salud: ‘Se me fue la memoria, no me acordaba de ningún número’

Los médicos le realizaron una cirugía en su cabeza y detectaron un problema en su pulmón. Le hicieron estudios, pues según contó a La Nación, en ese momento no tenían nombre para lo que la aquejaba. Semanas después comentó que como parte de su tratamiento le aplicaron radioterapia. Ella contó que igualmente permanece muy optimista, que prepararía tamales para esta Navidad y que invierte algún tiempo en leer temas relacionados con salud.

Durante toda la pandemia de covid-19, tía Florita ha sido una promotora de las vacunas. Ella superó el coronavirus este 2022. Foto: Cortesía

Tía Florita Copiado!

Doña Flora Sobrado de Echandi, la reconocida Tía Florita, sobrevivió a la covid-19 este 2022. A sus 95 años sintió que “la muerte estaba cerca” debido a lo mal que se sentía tras contagiarse. Ella contó su testimonio con el objetivo de que las personas hagan conciencia y se vacunen. La reconocida chef pasó por un proceso de tres meses de enfermedad.

Todo empezó en abril, cuando los síntomas apuntaban que lo que padecía era un resfriado. Su geriatra le dio tratamiento con antibióticos y en ese momento las pruebas de covid-19 resultaron negativas, sin embargo, la chef continuaba enferma. Dice que junio y julio fueron los meses más duros. Por mucho tiempo sentía que se desvanecía, no lograba sostenerse de pie.

Tía Florita superó la covid-19 a sus 95 años

En julio, finalmente, se confirmó que tenía la enfermedad y durante todo el mes estuvo confinada en su habitación. Todas las noches durmió sentada porque sentía que se ahogaba. Gracias a su fortaleza, doña Flora se recuperó satisfactoriamente.

Gerardo Zamora venció nuevamente la enfermedad: él salió victorioso de una cirugía en la que le removieron dos tumores del rostro. Foto: Instagram

Gerardo Zamora Copiado!

Si hay una persona con la que las personas asocien la lucha y la fortaleza, ese es el periodista Zamora. Este diciembre le realizaron una cirugía para retirarle nuevos tumores que aparecieron en su ojo y frente. Esa fue la octava vez que entró al quirófano y salió de él victorioso. Positivo.

Como es sabido, hace más de dos años a Gerardo le diagnosticaron un tumor meningioma, que si bien es beningo, el tipo que se le manifestó provoca que aparezcan nuevas masas rápidamente.

Zamora, su esposa Ginnés Rodríguez y toda la familia no se afanan por el futuro, agradecen la bendición del presente. Ahora, el paso a seguir por quien se ha convertido en un luchador, es valorar opciones de tratamientos en el extranjero.

Gerardo Zamora y su extraordinaria recuperación tras nueva cirugía: ‘Son píldoras de paz para la familia’

Esta Navidad, Zamora pasó junto a su familia disfrutando de los tamales de su abuelita, agradeciendo y valorando los pequeños regalos de la vida.

Álvaro Marenco es otra de las figuras costarricenses que vencieron la enfermedad este 2022. (Mayela Lopez)

Álvaro Marenco Copiado!

El connotado actor Álvaro Marenco venció la covid-19 a sus 79 años. Su lucha contra esta enfermedad fue extensa y fuerte: batalló por 80 días, 10 de los cuales estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. En el proceso perdió 20 kilos. “Hecho leña salí, pero salí”, dijo en entrevista con La Nación en enero.

Álvaro Marenco: ‘¡Jueputa covid, casi me muero, ¿viste?!’

Tras la enfermedad, Álvaro Marenco lidió con secuelas respiratorias y físicas, sin embargo, a todo se sobrepuso como un guerrero. Contó con el respaldo de especialistas, medicamentos (hasta 22 pastillas diarias) y sobre todo, el apoyo de su familia.

En declaraciones brindadas a finales de abril, Marenco comentó sentirse feliz y agradecido por haber salido triunfante de un proceso que tristemente resultó fatal para muchas personas.

El humorista José Kawas, de 46 años, luchó contra el cáncer este 2022. Foto: Facebook

José Kawas Copiado!

El humorista de radio Omega José Kawas enfrentó un cáncer de vesícula este 2022 y meses después la enfermedad atacó su hígado. El protagonista de los personajes Chito Pitt y Milton Crawford utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores el proceso que había estado viviendo.

José Kawas lucha nuevamente contra un cáncer: ‘No creí que sucedería tan rápido’

Kawas, de 46 años, recibió quimioterapia como parte de su tratamiento y ha tratado de llevar su vida con normalidad. Para su alegría, él fue fichado como parte del elenco del humor durante las transmisiones de toros de Multimedios de fin y principio de año.

“Por un momento pensé que no estaría este fin de año , pero decidí confiar en que Dios no me abandonaría y aquí estamos”, escribió el 25 de diciembre.

Luego de un grave accidente, Lucho Barahona tuvo un 2022 en el que su ánimo lo sacó adelante. Foto: Facebook

Lucho Barahona Copiado!

Pese a los dolores que le ocasionaron varias quebraduras en el lado izquierdo de su cuerpo, producto de una caída en el 2020, el veterano y respetado actor Lucho Barahona tuvo un año 2022 ligado al teatro.

Con 92 años, el chileno-costarricense, quien permaneció mucho tiempo en silla de ruedas tras el grave accidente, se mantiene activo y ligado a su pasión más grande: las tablas. Sus amigos y pareja han sido esenciales en su recuperación.

Lucho Barahona no renuncia al teatro a sus 92 años: ni una grave caída lo detiene

Daniel del Barco venció el cáncer de piel este 2022. Foto: Daniel del Barco para LN

Daniel del Barco Copiado!

El famoso diseñador de zapatos Daniel del Barco tiene muchos motivos para celebrar, pero sobre todo, para agradecer este fin de año. El creador costarricense superó el cáncer de piel este 2022. Todo empezó con un tipo de grano que apareció en su nariz.

Apenas recibió el diagnóstico en el que le informaban que se trataba de células cancerosas, él y los especialistas atacaron el mal a tiempo. Por ello, el diseñador está libre de la enfermedad. Él habló de su vivencia para crear conciencia en las personas a quienes invita a utilizar protección solar.

Daniel del Barco venció el cáncer de piel: ‘La cicatriz me quedará como una medalla’

“Mi principal mensaje es para que la sociedad entienda la necesidad de prevenir, de usar bloqueador hasta cuando llueve, para estar frente a la computadora o debajo de las luces de oficina. Si se va a estar expuesto al sol hay que andar manga larga, usar lentes oscuros. En este país los rayos pegan perpendicularmente y tenemos horas de sol muy extensas”, dijo el diseñador, de 59 años.

El humorista Mauricio Artavia salió bien librado luego de que le extirparan un tumor que resultó benigno. Este fin de año fue parte del elenco del humor de 'El Chinamo'. Foto: Cortesía

Mauricio Artavia Copiado!

El conocido Papi Pazz fue otra de las personalidades ticas en enfrentar situaciones de salud este 2022. A él le extirparon un tumor que apareció cerca de su riñon y que para su alegría resultó benigno. Sin embargo, el proceso de prueba y angustia por el que pasó lo hizo empezar a ver la vida de una manera diferente.

Papi Pazz tras extirpación de tumor: ‘usted ve diferente a Dios cuando piensa que va a morir’

“Considero que no he sido mala persona. Siempre he estado al lado de Dios pero no como debería de estar, ni cómo uno comienza a ver a Dios después de que empieza a tener una enfermedad en la que usted piensa que se va a morir”, comentó Mauricio Artavia, quien externó una inmensa gratitud tras haberse recuperado.

Nicole Díaz celebró sus 28 años cargada de optimismo y con mucha fe en el futuro. Ella continúa luchando contra diferentes dolencias derivadas de la sobreirradiacion que le hicieron cuando fue tratada por cáncer cervical. Foto: Nicole Díaz para La Nación

Nicole Díaz Copiado!

Nicole Díaz, quien se ha hecho su propio nombre gracias a su testimonio de lucha y sus consejos para las personas que atraviesan procesos de prueba, es otra de las personalidades costarricenses que luchó por su salud este 2022.

Nicole Díaz cumple 28 años optimista ante la enfermedad: ‘Es difícil pero estoy bendecida’

La segunda hija de la expresentadora de televisión, Lynda Díaz, lleva varios años luchando contra la enfermedad. Primero lo hizo contra un cáncer cervical y, actualmente, lo hace valientemente frente a las duras secuelas que dejó una sobreirradiación que le aplicaron. Sus días no son sencillos y, según cuenta, se enfrenta a mucho dolor. No obstante su actitud y forma de ver la vida le permiten encontrar felicidad en cada detalle de su vida, sobre todo, cuando está al lado de su amada hijita Ellie, de cuatro años.

La cantante Pili Muñoz ha batallado durante años contra la enfermedad. (Adrián López/Cortesía)

Pili Múñoz Copiado!

Un ejemplo más de lucha y esperanza es el de la cantante costarricense Pili Múñoz, quien este año se sobrepuso a un derrame cerebral. Además, este suceso no es su única batalla, pues ella padece de neuralgia del trigémino “un padecimiento que provoca dolor, ardor repentino o sensación de shock extremo en un lado de la cara”.

“Pili se está recuperando del derrame, no está al 100%, pero va bien. Recibe terapia física y terapia del lenguaje”, comentó su esposo Adrián López a La Nación en julio, tiempo en el que estaban haciendo una campaña de recolección de fondos para solventar deudas derivadas de la tención de la cantante en Guatemala.

Cantante tica Pili Muñoz necesita ayuda para solventar gastos tras un derrame cerebral