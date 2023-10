Galilea Montijo investiga cómo puede ser mamá a los 50 años, porque sus óvulos ‘ya no sirven’

Galilea Montijo, de 50 años, expresó su amor por la maternidad y su deseo de volver a experimentarla después de 11 años, la misma cantidad de tiempo que transcurrió desde el nacimiento de su hijo Mateo, fruto de su relación anterior con el político Fernando Reina.

Durante su participación en el programa “Hoy”, la conductora abordó la cuestión de ser madre cuando los óvulos ya no tienen capacidad reproductiva, un tema que la llevó a realizar investigaciones en profundidad.

En el matutino de Televisa se abordó el tema de la maternidad al anunciar que la cantante Noelia, de 44 años, está a punto de convertirse en madre por primera vez junto a su esposo Jorge Reynoso mediante un proceso de gestación subrogada, ya que sus óvulos se encuentran preservados y próximamente podrán dar la bienvenida a su bebé.

Montijo, en el mismo espacio televisivo, reconoció que muchas personas pueden no estar de acuerdo con las alternativas que existen para concebir un hijo más allá de los métodos tradicionales; no obstante, destacó la existencia de diversas opciones y su empeño en indagar en este tema.

Galilea Montijo se informa de las opciones que tiene para convertirse en madre. Foto: Archivo Clasos/El Universal

La conductora compartió su interés en ser madre a los 50 años y durante la emisión del programa explicó las dos alternativas principales que tiene una mujer para alcanzar la maternidad cuando la concepción convencional ya no es posible.

En sus palabras, “Cuando rentas un vientre si tienes óvulos congelados, si ya te pasó la edad, pero lograste congelar tus óvulos a una edad de los 30 a 35 o 40, cuando tus óvulos son los más fértiles, te los congelan. Cuando rentas un vientre agarras del laboratorio tu óvulo, el esperma de tu pareja, lo fecundan en un vientre que tú estás rentando. No es tan fácil, hay un tratamiento que debes de llevar”.

La conductora admitió que sus óvulos ya no son viables para la concepción, por lo que deberá considerar otras alternativas que se adapten a sus necesidades, como recurrir a un familiar.

En sus palabras, “hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o a una hermana, hay mucho tema”.

En su vida personal, Galilea Montijo, quien inició una relación sentimental con el modelo Isaac Moreno después de su divorcio, se encuentra en un estado de felicidad y disfrute de su amor, lo que fue evidente en diversas ocasiones en las que fue fotografiada junto a su pareja. Además, en las redes sociales, sus seguidores la felicitan por su actitud positiva y su disfrute de la vida.

