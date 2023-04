Examiga de Meghan Markle revela por qué la duquesa no asistirá a la coronación de Carlos III

Meghan Markle no estará presente en la coronación de su suegro, el rey Carlos III del Reino Unido, porque, según dijo, se quedará en su casa de California a cuidar a sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Aunque esta excusa pudiera sonar inverosímil debido a que cuenta con el apoyo de su mamá y, quizá, de niñeras, una examiga de la actriz estadounidense, Lizzie Cundy, confesó la verdadera razón que la orilló a declinar la invitación.

“Meghan no vendrá a la coronación porque sabe que la van a abuchear, pero está anteponiendo sus propios sentimientos y preocupaciones por ser abucheada a sus hijos”, aseguró a Cundy a Mirror.

LEA MÁS: Coronación del rey Carlos III: ¿Príncipe Harry irá con o sin Meghan?

“Creo que es una farsa que Lilibet y Archie no vayan a estar en la coronación de su abuelo”, siguió la examiga de Markle. “¿Qué responderá Meghan? ‘Sabía que me iban a abuchear, así que no quería ir’. Ella se está poniendo a sí misma antes que nadie y, de hecho, Harry al jactarse de los talibanes, ha puesto a su propia familia y la amenaza de seguridad en su forma más alta. No solo la familia real, sino toda la nación”, agregó.

Cundy y Markle se hicieron amigas en el 2013; sin embargo, cuando conoció al príncipe Harry, aparentemente Markle se alejó de ella.

Meghan Markle no irá a la coronación del rey Carlos III porque sabe que la van a abuchear. (ANGELA WEISS/AFP)

