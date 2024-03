Esto fue lo que dijo Julie Andrews sobre ‘El diario de la princesa 3’

La actriz británica Julie Andrews, reconocida por su participación en la saga de El diario de la princesa , recientemente habló en una entrevista sobre una posible tercera secuela.

La actriz Julie Andrews afirmó en la reciente entrevista que no cree que haya una tercera película de 'El diario de la princesa'.

“Ya pasó bastante tiempo desde que se terminaron los dos diarios, y no estoy segura, pero a veces es mejor dejar algo bueno en paz”, expresó al medio today.com.

Además, la exreina de Genovia bromeó diciendo que no le gusta que las personas ‘expriman una obra hasta su punto final’.

No obstante, la actriz de la película The Sound of Music (1965) reconoció que hubo “diálogo” sobre su posible regreso para la tercera entrega de El diario de la princesa, pero ni siquiera está segura de que vaya a suceder un tercer filme.

LEA MÁS: Autora de libro que inspiró 'El diario de la princesa' habla sobre tercera parte de la película

“Creo que puedo estar equivocada, pero creo que ahora se archivó, no puedo estar segura”, continuó. “Estoy segura de que habrá otra versión en otro momento”.

La primera película de Disney lanzó la carrera de la actriz Anne Hathaway en 2001. Interpretó a Mia Thermopolis, la incómoda nieta de la reina Clarisse Renaldi de Genovia, quien renunciaba como gobernante, lo que significaba que Mia tomaría la corona. La joven fue coronada Reina de Genovia en El diario de la princesa 2: Compromiso real en 2006.

Por su parte, el medio The Post se puso en contacto con los representantes de Hathaway, la escritora Aadrita Mukerji y la compañía Disney para obtener comentarios.

El representante de Mukerji confirmó a The Post en noviembre del 2022 que estaba escribiendo el guion de una nueva película.

LEA MÁS: Anne Hathaway asombra en las redes con dos fotos que tienen una diferencia de 17 años

Sin embargo, Hathaway reveló en 2019: “Hay un guion para la tercera película”. Y agregó: “Quiero hacerlo. Julie quiere hacerlo. Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todos realmente queremos que suceda”, afirmó durante una aparición en el programa de televisión Watch What Happens Live with Andy Cohen.