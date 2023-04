Esta es la versión de Meghan Markle sobre su ausencia a coronación de Carlos III: ‘ni enemistad ni racismo’

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, “explotó” contra los medios de comunicación al asegurar que su ausencia a la coronación de su suegro, el rey Carlos III, no se debe a ninguna enemistad por racismo.

A mediados de abril se conoció que el príncipe Harry sí asistirá a la coronación de su padre, pero sin su esposa. Esta noticia sorprendió a los seguidores de la familia real, pues la asistencia del hijo de Lady Di era todo un misterio, en especial por sus revelaciones en su libro y su docuserie de Netflix.

Por medio de su portavoz, Harry informó de que su esposa se quedaría en California, donde residen desde hace tres años. Según los medios internacionales, la exactriz tomó esa decisión porque la ceremonia de coronación será el 6 de mayo, justo en el cumpleaños de su hijo mayor, Archie.

No obstante, según lo reveló El País, de España, otros medios avivaron las especulaciones de enemistad entre la corona y la mediática pareja con varias publicaciones e insinuaron que la ausencia de Markle obedecía a los comportamientos racistas de la familia de su esposo.

Por ejemplo, el medio The Telegraph mencionó una serie de cartas privadas que la duquesa le mandó al rey en las que expresaba su preocupación por los prejuicios racistas inconscientes en la familia real.

Esas misivas, según el medio británico, fueron enviadas después de la entrevista que Harry y Meghan concedieron a la presentadora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey, en marzo del 2021.

Durante esa conversación, Markle reveló que antes del nacimiento de su primer hijo “hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera” en la familia real. Aunque no quiso dar nombres, la exactriz se mostró afectada por ese episodio de su vida, mientras que Harry comentó que abandonó su país “en gran parte por el racismo”.

Meghan desmiente que esa sea la razón de su ausencia

Pese a que las acusaciones de racismo quedaron grabadas y fueron reproducidas millones de veces, por medio de un comunicado de su portavoz, Markle aseveró que el racismo no es la razón por la que se ausentará a la coronación.

“La duquesa de Sussex vive su vida en el presente, sin pensar en la correspondencia de hace dos años relacionada con las conversaciones de hace cuatro años. Cualquier especulación de lo contrario es falsa y francamente ridícula. Alentamos a los medios de comunicación sensacionalistas y varios corresponsales reales a detener el circo agotador que solo ellos están creando”, se lee en el comunicado, publicado por la revista ¡Hola!

Curiosamente, Markle no desmintió las declaraciones de Lizzie Cundy, su examiga, quien afirmó que la exactriz no asistirá al mega evento por temor a ser abucheada . “Creo que es una farsa que Lilibet y Archie no vayan a estar en la coronación de su abuelo”, dijo la examiga de Markle, a mediados de abril.

Respecto al papel de Harry en la coronación se sabe poco; sin embargo, la prensa asegura que no tendrá una participación importante. En apariencia, el duque de Sussex no asistirá a la procesión que se llevará a cabo por las calles de Londres después de la coronación. Tampoco no se unirá al resto de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham para saludar.

En lugar de eso, tras el evento principal, partirá rápidamente de Londres para regresar a California y festejar el cumpleaños de su hijo mayor durante el fin de semana.

