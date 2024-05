Colegio de Acosta perdió tres días de clases por recibos de luz sin pagar

1.400 alumnos del Colegio Técnico de Acosta (CTP) cumplieron tres días sin recibir lecciones debido a que la institución se quedó sin servicio eléctrico por falta de pago, razón por la que padres y estudiantes cerraron las instalaciones desde el 1.° de mayo. Si bien el corte de luz es una de sus principales dificultades, no es la única.

Hormidas Calderón Badilla, presidente de la Junta Administrativa del centro educativo, describió la situación como “inmanejable”, pues aparte del corte de luz, tampoco cuentan con implementos básicos como papel higiénico y jabón de manos.

El representante comentó que los fondos que reciben del Ministerio de Educación Pública (MEP) son insuficientes, ya que les disminuyeron el presupuesto en poco más de un 71%. Antes recibían ¢119 millones anuales y ahora solamente ¢34 millones.

“Lo del papel higiénico y el jabón es parte integral del problema. Si no hay recursos no se pueden comprar artículos de limpieza. El compromiso del MEP es proveernos de esos artículos: no hay ni artículos de limpieza ni artículos sanitarios”, explicó el presidente de la Junta.

Calderón comentó que además requieren cubrir gastos de papelería y mantenimiento.

Estudiantes y padres de familia cerraron el Colegio Técnico Profesional de Acosta, luego de que les cortaran la luz. Se espera que este martes se reanuden las clases tras negociaciones con MEP. Foto tomada de X

Así se lo plantearon a las autoridades del Ministerio en las negociaciones sostenidas este lunes que, según Calderón, dieron frutos pues lograron un compromiso.

“Se llegó al consenso de que nos van a dotar de gran parte de los recursos que necesitamos para cumplir con este año. Mañana, 7 de mayo, será la apertura del CTP”, expresó.

Recorte en el presupuesto del CTP de Acosta

Antes de la pandemia de covid-19, el Colegio Técnico recibía ¢119 millones anuales. Luego, durante el confinamiento por la emergencia sanitaria durante la cual hubo clases a distancia, el presupuesto bajó a ¢58 millones. Sin embargo, cuando se restablecieron las clases presenciales, se les destinaron solamente los ¢34 millones.

“Solo la facturación de Coopesantos (proveedora de electricidad) sobrepasa el monto que recibimos al mes (reciben ¢2,8 millones mensuales). Nos rebajaron el presupuesto cuando tuvimos un aumento del 20% de la población estudiantil”, añadió Calderón.

El presupuesto mensual que reciben no logra cubrir el pago de todos los servicios públicos ni los impuestos municipales, expuso Calderón.

Si fruto de las negociaciones se lograba la reconexión del servicio eléctrico, se esperaba la reincorporación a clases este 7 de marzo.

Para solventar los gastos mencionados por Calderón, a las juntas de educación (en las escuelas) y juntas administrativas (en los colegios) se les paga con el fondo dispuesto en la Ley 6746, misma en la que se contemplan gastos requeridos para el funcionamiento como de servicios públicos, material didáctico, mobiliario y equipo, artículos de limpieza, actividades de mantenimiento básico, entre otras.

La Nación contactó al director del CTP de Acosta, Andy García López, sin embargo, señaló: “Se puede dirigir al departamento de prensa del MEP”.

Al momento de esta publicación, el MEP no había respondido a la consulta sobre la situación de este colegio, ni sobre las medidas que tomarán para solventar los problemas que han impedido que 1.400 alumnos reciban clases.

Presupuesto menor

Para este 2024, el MEP tiene el presupuesto más bajo de los últimos 10 años en relación con el producto interno bruto (PIB), advirtió la Contraloría General de la República (CGR).

La institución tenía asignados ¢2,6 billones para atender la educación de un millón de niños y adolescentes.

El monto representa un 5,2% del PIB, lo cual contrasta con el 7,3% del 2015; el 7,5% del 2017 o el 7,3% del 2020, de acuerdo con un análisis de la Contraloría General de la República (CGR). La advertencia es puntual: el presupuesto de este año “representa el porcentaje más bajo en los últimos 10 años en relación con el PIB”.