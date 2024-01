El vestido de baño de Jennifer Lopez que conquistó el fin del 2023

La destacada actriz y cantante puertorriqueña Jennifer Lopez culminó el año 2023 exhibiendo con elegancia la tonificación de sus abdominales, según confirmó la revista People.

La intérprete de la película The Mother fue avistada dando un tranquilo paseo por una playa de arena blanca en San Bartolomé, en el Caribe, el 30 de diciembre del 2023, justo antes de recibir el nuevo año.

A sus 54 años, Lopez fue captada luciendo un bikini negro de tiras que resaltaba sus abdominales y brazos tonificados, complementado con una elegante bata estampada. Para completar su imagen, optó por un sombrero de ala ancha en tono crema.

En la noche del 31 de diciembre del 2023, la reconocida estrella dio la bienvenida al Año Nuevo compartiendo en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece vestida con un traje de seda en color crema, acompañado de una chaqueta oscura y un sombrero negro de ala plana.

En las imágenes, se aprecia a López y su esposo Ben Affleck disfrutando juntos la llegada del 2024, balanceándose del brazo mientras admiraban un espectáculo de fuegos artificiales.

Jennifer Lopez celebró la llegada del Año Nuevo en compañía de su esposo Ben Affleck.

Durante sus vacaciones, la artista optó por un estilo más relajado, marcando un contraste con el glamoroso atuendo que lució en la festiva celebración navideña que compartió con Affleck en su residencia de Los Ángeles en noviembre del 2023.

Para esa ocasión, Jennifer Lopez deslumbró con un vestido largo rojo de la firma de moda, Magda Butrym, destacando apliques de rosas en su hombro derecho. La artista compartió tres fotografías de su look navideño en su cuenta de Instagram, incluyendo un primer plano mientras aplicaba brillo labial y otra mirándose con glamour en el espejo.

La última imagen capturó a la actriz ajustando su brillo de labios en su tocador, mientras su estilista, Lorenzo Martin, permanecía de pie en segundo plano.

Además, durante la velada, Lopez optó por un vestido de lentejuelas azul verdoso mientras interpretaba Have Yourself a Merry Little Christmas junto a la invitada Jenifer Lewis, quien la acompañaba en un piano de cola. Entre las celebridades presentes se encontraban Margot Robbie, Michael B. Jordan y Lily Rabe.

La residencia también lucía decorada con motivos navideños para esta ocasión especial, destacando un imponente árbol de Navidad en la entrada.