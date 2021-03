--Para mí la Trafiquina significa lealtad, significa una mujer que quiere salir adelante, no importa si está lloviendo, si hace calor, ella va echa pa’lante. Pide sus moneditas, le manda la bendición a todo el mundo y yo quiero que las futuras generaciones y las personas la vean como un ejemplo, porque en Costa Rica sigue habiendo mucha discriminación hacia los nicaragüenses... Mi mamá me enseñó a respetar, a siempre ayudar y siempre actuar con el corazón, para mí esa señora (la Trafiquina) sigue siendo un ejemplo de vida, y cuando estoy agüevado... hasta llorando pasé cuando tuve que pasar lo de mi mamá...(la muerte de la actriz Roxana Campos), ella me ha secado las lágrimas, ella me levanta también, ella es mi famosa Traquifina”, acota Ítalo con un entusiasmo que nos conmueve y nos contagia.