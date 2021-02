De los copresentadores (siempre incluidos) no sabemos nada, esperamos ver caras nuevas. Estamos de acuerdo con que Silva es Silva y tiene su lugar bien ganado, pero también es hora de ver rostros frescos en esos espacios. Nos gusta mucho que todo el elenco sea diferente al de Dancing with The Stars, Tu Cara Me Suena y demás programas exitosos que produce el canal del trencito. Recordemos que en un pasado estuvieron Cristiana Nassar, Pamela Alfaro y Mauricio Hoffman en el programa de canto. ¿Nuevos talentos? Pronto lo sabremos.