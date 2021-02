“No es fácil. Estoy en proceso de separación. Tengo dos meses de separada y he vivido mi proceso a flor de piel, pero eso no me va a hundir. De este proceso he logrado surgir de manera que no sabía que podía a ese nivel. Veo a la Ericka que soy a dos meses y digo que es impresionante lo fuerte que soy y cómo me he permitido también validar este dolor, cómo lo he ido sanando, me he ido recuperando como mujer y mamá”, dijo Ericka, quien no descarta volver a darle una oportunidad al amor romántico.