- Creo que varios factores ayudaron. Lo primero es que mi mamá siempre ha sido súper apasionada por la música, por el arte y siempre me ha apoyado. Mi papá también pero mi mamá como que fue la que me metió en clases de canto y esa profesora tenía una profesora aquí en Los Ángeles y fue esa cadena de profesoras, con mi mamá incluida, que dieron la seguridad de que, si yo me venía aquí a estudiar, no iba a estar sola. Después tenía a unos amigos que se acababan de venir a vivir a Los Ángeles, que fueron mis profesores de danza toda la vida. El tema más grande no fue venirme esa primera vez, sino cuando terminó ese curso que era de un año en Los Angeles Music Academy. Mi papá era como: “Bueno, ya es hora de regresarse y entrar a la universidad” (risas). “No, pero es que yo me quiero quedar cantando”. Entonces esa fue la conversación que tuvimos que tener que digamos que no fue muy placentera pero, ¡ay! Yo le digo esto mucho a la gente joven: nosotros siempre sabemos internamente qué es lo que nos conviene. A veces no queremos escuchar esa voz o nos da miedo o hay mucho ruido alrededor… pero si realmente escuchamos. Uno sabe lo que uno quiere hacer y sea lo que sea que eso signifique: sacrificios, obstáculos, conversaciones difíciles con los papás… uno sabe lo que a uno le hace bien. Así que aquí estamos, veinte años y más después.