“La señora que me crió es de Cartago, Costa Rica. La última vez que fui a visitarla ella no me reconoció porque padece de Alzheimer. Cuando ella me abrazó, fue muy impactante para mí porque yo sentí que nos comunicamos de alguna manera y de ahí empecé a pensar en una canción que hablara sobre todo eso que no podemos ver pero sí sentir”, comentó Nova.