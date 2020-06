–Total. Creo que si me pongo a analizar mis álbumes tienen una razón de ser, y este, en particular, no me apuré y esperé a que se alinearan todas las piezas, que hubiera esa sinergia. A Juan Pablo lo conocí hace cuatro años cuando fui a hacer Dancing With the Stars en Colombia, y por cosas de la vida pensé que quería trabajar con él y lo logré finalmente en el 2018, y seis meses después volvimos al estudio. Todo se fue cocinando a fuego lento, algo que no es muy común hoy en día en la industria de la música.