“Mi papá fue muy presente, pero al final de cuentas la que se aguanta a los hijos 24/7 es la mamá. Mi mamá es muy estricta. No le quedaba de otra, porque criando a cinco hijos luego la volvíamos loca. Esteban y yo nos portábamos bien, pero no éramos ángeles, a veces hacíamos travesuras; por ejemplo, a mi mamá no le gustaba que tuviéramos novia, entonces calladillos nos hacíamos de novias en el colegio y le decíamos que íbamos a jugar bola y nos íbamos con ellas”, recordó Douglas.