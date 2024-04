Eduardo Yáñez confesó cómo tocó fondo con su alcoholismo

En una declaración muy íntima compartida con la periodista mexicana Matilde Obregón, Eduardo Yáñez recordó un episodio doloroso de su vida relacionado con su experiencia de cinco años lidiando con el alcoholismo. El actor, conocido por su papel en la telenovela Destilando amor junto con Angélica Rivera, reveló que su adicción llegó a tal punto que incluso llegó a ingerir perfume, momento en el que se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional.

Tras este incidente, Yáñez amaneció con la cara roja, llena de ronchas, hinchada y con las venas sobresalientes. “Me vi en el espejo y decidí que eso no era lo que yo quería para mí, así que lo dejé”, afirmó el actor.

En ese momento, Yáñez estaba grabando una telenovela, por lo que no pudo buscar ayuda profesional de inmediato, pero sí solicitó el apoyo de su asistente Gerardo Ledezma, a quien presuntamente le pidió que lo atara para evitar que saliera a buscar tragos.

Durante la entrevista, el actor reveló que a sus 63 años mantiene un estilo de vida saludable gracias a una alimentación balanceada y al ejercicio regular. Sin embargo, admitió que durante su lucha contra el alcoholismo solía consumir una botella entera de whisky en una sola noche, aunque intentaba no beber durante el día para cumplir con sus compromisos profesionales.

“Al llegar a casa, los traumas de la infancia y otros problemas surgían, y creía que el alcohol me curaba y me hacía más valiente. Me flagelaba, sufría y me engañaba a mí mismo”, compartió Yáñez.

